Bakan Koca'dan Kocaeli Şehir Hastanesi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca’nın paylaşımındaki tedavi ve cerrahi işlem sayıları dikkat çekti. Bakan Koca şu paylaşımı yaptı:

"4 Nisan 2023'te hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi 10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastanemiz 582’i tek kişilik olmak üzere 1.220 yatak kapasitesine, 63 ameliyathane odasına sahip. 10 ayda yapılan cerrahi işlem sayısı yaklaşık 45 bin."

350 BİN HASTA ACİLDE TEDAVİ GÖRDÜ

Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas görüntülerde hastanede 350 bini acil olmak üzere 1 milyon 600 hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu belirterek, hastaneyle ilgili bilgileri aktardı.