Bakan Koca'dan Kocaeli Şehir Hastanesi açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde 10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmeti verildiğini, 45 bin cerrahi işlem yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca’nın paylaşımındaki tedavi ve cerrahi işlem sayıları dikkat çekti. Bakan Koca şu paylaşımı yaptı:
"4 Nisan 2023'te hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi 10 ayda 1 milyon 600 bin hastaya sağlık hizmeti verdi. Hastanemiz 582’i tek kişilik olmak üzere 1.220 yatak kapasitesine, 63 ameliyathane odasına sahip. 10 ayda yapılan cerrahi işlem sayısı yaklaşık 45 bin."
350 BİN HASTA ACİLDE TEDAVİ GÖRDÜ
Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas görüntülerde hastanede 350 bini acil olmak üzere 1 milyon 600 hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu belirterek, hastaneyle ilgili bilgileri aktardı.
19 Şub 2024 - 15:40 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Met - bircok insanın ilcesindeki hastaneyi pasifize edip insanları buraya mahkum etme politikanızda halka düşünülerek yapılan birşey olmadığı kesin,rakamlarla övünmek ameliyat falan gibi sacma.
Serdar - Çok yoğun çalıştığı için mi endoskopi cihazı bozuldu acaba 2 ay sonraya gün veriyorlar birde arayıp cihaz arızalı diye randevuyu iptal ediyorlar...!!!
Kamil - Saçları jöleli Sağlık bakanı; senin söylediğin,söyleyeceğin hiç bir şey beni ilgilendirmiyor,ve hiç inandırıcıda değilsin.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.