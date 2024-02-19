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İlber Ortaylı Şevki Yılmaz'ın skandal sözlerine ilişkin konuştu!

Tarihçi İlber Ortaylı, kendisinin nikah şahitliğini yaptığı ‘hanedan’ düğününde Cumhuriyet’in kurucularına hakaret edilmesine ilişkin konuştu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde nikah şahidi olmuş ve düğünde skandal ifadeler kullanılmıştı. 

Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili  Şevki Yılmaz’dan Cumhuriyet’in kurucularına hakaret ederek “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntülere ilişkin OdaTV’ye konuşan İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum. O kızı, Berna'yı severim ve dedesi Harun Efendi'yi... Gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar."
# ilber ortaylı, Şevki Yılmaz, cumhuriyet, yeni

19 Şub 2024 - 16:44 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Hüseyin Büyük - Şevki Yılmaz artık bu milleti esaretten kurtaran büyük komutanlara dil uzatma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 17:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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