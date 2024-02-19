Kocaeli’de kafede küfür kavgası: 2 yaralı
İzmit ilçesinde bir kafede küfür yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak’taki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, O.Ö. ve A.E. ile bir başka masada oturan şahıslar arasında küfür etme sebebiyle tartışma çıktı. Büyüyen olayda darp edilen O.Ö. ve A.E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine kafeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Ö. ve A.E, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Kafede kavga sırasında bazı camların kırıldığı görüldü. Kafe geçici olarak kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
19 Şub 2024 - 22:36 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.949.395 gösterim gerçekleşti.
ELEMANLAR ARANIYOR
Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-40 yaş arası - (Emekli 50 yaş sınırlı) ÜRETİM PERSONELİ FORKLİFT OPERATÖRÜ TEMİZLİK PERSONELİ- BAY (Daha önce öz...(0262) 349 61 50 (Dahili: 614)
Elektrik tesisat ustası
Başiskele Y.Yuvacıkda alçak gerilim ve orta gerilim elektrik işleri yapılan firmamızda sahada çalıştırılmak üzere tecrübeli bay takım arkadaşı aramakt...ŞAHİNAZ KARA --KARA ELEKTRİ̇K
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.