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Kocaeli’de kafede küfür kavgası: 2 yaralı

İzmit ilçesinde bir kafede küfür yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli’de kafede küfür kavgası: 2 yaralı
Kocaeli’de kafede küfür kavgası: 2 yaralı
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Olay, Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak’taki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, O.Ö. ve A.E. ile bir başka masada oturan şahıslar arasında küfür etme sebebiyle tartışma çıktı. Büyüyen olayda darp edilen O.Ö. ve A.E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine kafeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Ö. ve A.E, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Kafede kavga sırasında bazı camların kırıldığı görüldü. Kafe geçici olarak kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de kafede küfür kavgası: 2 yaralı
Kocaeli’de kafede küfür kavgası: 2 yaralı
# acil, sağlık

19 Şub 2024 - 22:36 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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