Kocaeli’de kafede küfür kavgası: 2 yaralı

Olay, Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak’taki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, O.Ö. ve A.E. ile bir başka masada oturan şahıslar arasında küfür etme sebebiyle tartışma çıktı. Büyüyen olayda darp edilen O.Ö. ve A.E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine kafeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Ö. ve A.E, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Kafede kavga sırasında bazı camların kırıldığı görüldü. Kafe geçici olarak kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.