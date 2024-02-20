Gerici Şevki Yılmaz'ın Atatürk’e ‘dönme’ dediği görüntüler ortaya çıktı

2. Abdulhamit’in 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’daki düğününe katılan eski Refah partili milletvekili Şevki Yılmaz skandal ifadeler kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde düşmanla işbirliği yapanları savundu. Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlendi. Çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı’da törende görüntülendi. Mikrofonu eline alıp konuşma yapan Şevki Yılmaz, ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullandı. Şevki Yılmaz’ın bu sözleri gündem olurken yoğun tepkiler aldı.

ATATÜRK’E TOPLUCA HAKARET VE BEDDUA ETTİLER!

Yılmaz’ın sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken aynı düğünde çekilmiş başka görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuluyor. Diyanet’e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakçı ise gülerek “Amin” diyor.