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Gerici Şevki Yılmaz'ın Atatürk’e ‘dönme’ dediği görüntüler ortaya çıktı

Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e lanet okuduğu düğünden yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Yeni görüntülerde Yılmaz’ın isim vermeden Türkiye Cumhuriyet Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Selanik’ten gelme dönme’ dediği görüldü

Cihat Polat
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2. Abdulhamit’in 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’daki düğününe katılan eski Refah partili milletvekili Şevki Yılmaz skandal ifadeler kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde düşmanla işbirliği yapanları savundu. Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlendi. Çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı’da törende görüntülendi. Mikrofonu eline alıp konuşma yapan Şevki Yılmaz, ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullandı. Şevki Yılmaz’ın bu sözleri gündem olurken yoğun tepkiler aldı.

ATATÜRK’E TOPLUCA HAKARET VE BEDDUA ETTİLER!

Yılmaz’ın sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken aynı düğünde çekilmiş başka görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuluyor. Diyanet’e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakçı ise gülerek “Amin” diyor.
# türkiye, yeni, Atatürk, ilber ortaylı, Şevki Yılmaz

20 Şub 2024 - 00:05 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Oz Izmitli - Hepsi kuvai inzibatiyeci vatan haini padisah yalamasi bedevi artigi. Bu memlekette ic savas cikarsa ne sagciyla ne solcuyla sadece bu yobazlarla savasirim bu ulke laiktir laik kalacak begenmeyen yallah arabistana

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02

Serdalbu Türk - Bu hainler sıkışınca almanyaya kaçan zatlar. ??????

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01

Selin - soy baba dede ve ondan önceki dedeler ile ilgili sanıırm. Soy yok derken hemen

kotüye çekmeyelim, yeterli tarihi araştırma olmadığı için bilinmiyor demiş olabilir,

hani bu konudaki tarhi araştırmaları teşvik etmek için. Soyunu doğrusu bende

bilmyorum, bilinseydi okulda öğretiler hatta ezberletirlerdi bizlere fakat sanırım pek

belli değil. Bazı pullarda doğum tarihi 1880 bazılarında 1881 gösteriyor , o dahi kesin

değil. Üvey babası Ali Rıza efendinin fotğrafı olduğu iddia edilen resim için sağlığında

"bu bizim pedere hiç benzemiyor" dediği rivayet edilir yani çakma. Amcası dayısı

teyzesi halası akrabaları var mıydı? varsa da bunları da hiç bilmyoruz. Dedesi yakın

akarabları kimbilen varsa söylesin lütfen bizde öğrenelim.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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