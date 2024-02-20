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BADEM EKMEĞİ

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A.Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Badem ekmeği karbonhidratın çok düşük olduğu ketojenik diyetlerde bile yenebiliyor. Biz ketojenik diyet yaparken zeytinyağına batırmak için yapıyoruz. Sürekli yapmıyoruz çünkü badem oksalat açısından zengin. Oksalat da böbreklerde kalsiyum oksalat taşlarına neden olabiliyor.

Ancak bademin pek çok yararı olduğundan arada badem de yiyoruz, badem ekmeği de. Tesadüfen bugün okuduğumuz bir araştırma haberinde (1) bademin HDL kolesterol üzerine etkilerinden söz ediliyor. Her ne kadar çalışma Kaliforniya badem kurulu tarafından yaptırılmışsa da bilimsel bir dergide yayımlanmış. Şöyle özetleyebiliriz:

“Kaliforniya Badem Kurulu tarafından desteklenen bir çalışma, düzenli badem tüketiminin HDL kolesterol seviyelerini ve işlevini artırabileceğini gösteriyor. Bu bulgu, bademlerin sadece HDL seviyelerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda vücuttan kolesterolü uzaklaştırma yeteneğini de artırabileceğini öne sürmektedir, bu da kalp hastalığı riskini azaltabilir. Bu çalışmada beslenmeye badem eklemenin α-1 HDL partiküllerinde belirgin bir artışa neden olduğunu gösterildi.”

BADEM EKMEĞİ TARİFİ

MALZEME:

4 yumurta, 2 bardak badem unu, 1/3 bardak zeytinyağı, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı ceviz.

YAPILIŞI:

Yumurtaların sarısı akı ayrılır. Yumurta sarıları, badem unu, zeytinyağı ve tuz karıştırılır. Yumurta akları karbonatla birlikte çırpılarak kar haline getirilir. Çırpılmış yumurta akları yavaş yavaş tahta bir kaşık yardımıyla karıştırılarak diğer karışıma eklenir. En son ceviz de eklenir, karıştırılır. Sade de yapılabilir, ya da zeytin, kuru domates vb gibi eklemeler de yapılabilir.

Dikdörtgen bir kalıba alınarak 120 derece fanlı ayarda pişirilir. İstenirse muffin kalıplarında tek tek de pişirilerek küçük ekmekler yapılabilir. Kabuklu badem unundan yapılırsa rengi koyu, beyaz badem unundan yapılırsa daha açık renk oluyor.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://medicalxpress.com/news/2017-08-almonds-boost-cholesterol-clean-up-crew.html
# araştırma, kar, nurçin çağlar

20 Şub 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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