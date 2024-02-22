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KYK Yurdu'nun lojmanında yangın!

Karamürsel ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nun lojmanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Dereköy Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki Gazenfer Bilge Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu’nun personel lojmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. V.S. isimli personel ise dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.S., ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine götürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil

22 Şub 2024 - 11:48 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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