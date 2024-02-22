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AKP Karamürsel’de GARİP BİR KAHVE OLAYI!

AKP Karamürsel’de ilginç bir olay yaşandı. Gazetemiz ihbar hattında atılan fotoğraf ve videoda AKP tarafından Karamürsel’de Mesut Çetinkaya adına dağıtılan kahvelerin, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral için hazırlandığı ortaya çıktı.

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Üzerinde Metin Oral’ın etiketinin olduğu kahve ambalajlarının üstüne Mesut Çetinkaya’nın etiketleri yapıştırılıp halka dağıtıldı. Ayrıca birçok kişiye dağıtılan bu kahvelerin yeşerdiği de iddia edildi.
# AKP Karamürsel, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral

22 Şub 2024 - 17:20 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Poyraz - Ha Hasan Ali ha Ali Hasan bu milletin paraları ile milletin gözünü boyamaya çalışanlar zerre kadar hakkım varsa haram olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 18:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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