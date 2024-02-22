Garip için toplandılar! Gençtürk "Toplum olarak sınıfta kalmaktayız"
İzmit'te garip isimli bir köpeğin gözünden silahla vurularak öldürülmesi sonrası başlayan davada sanık Orçun Maviş'in beraat etmesi sonrası hayvanseverler evinin önünde toplandı. Açıklamaya katılan Gençtürk "Toplum olarak sınıfta kalmaktayız'' dedi
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bir sokak köpeği olan Garip'i gözünden vurarak öldürmesi sebebi ile yargılanan Orçun Maviş, Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan paylaşımları ardından gözaltına alınmıştı. Yargılanan Maviş’in mahkemesi bugün Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada Orçun Maviş zorunluluk hali hudutlarında kaldığı için beraatine karar verildi.
KARANFİL BIRAKTILAR
Karar sonrası Maviş'in Yahya Kaptan Duygu Sokakta bulunan evi önünde toplandı. Yürüyüşe hayvan severlerin yanı sıra İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Nazım Gençtürk, CHP İl Başkan Yardımcısı Gökhan Keser'in katılım gösterdi. Basın açıklamasını gerçekleştiren kalabalık ıslıklar eşliğinde garibin öldürüldüğü noktaya karanfil bıraktı.
KABUL EDİLEMEZ
Açıklamada konuşan CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Nazım Gençtürk "Garip davasında alınan karar gerçekten bir hukuk katlidir. Bir kişinin hiçbir dayanağı olmadan, hiçbir kayıt, belge devlete sunmadan, fi tarihinde X köpek tarafından ısırıldığı iddiası üzerine Garip'i uyurken gözünden vurması ve bunun nefsi müdafa kapsamına girmesi kabul edilemez.
KANUNİ DÜZENLEMELER YETMİYOR
Yıllarca bu başaklar sadece Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirildi. Düşük miktarlarda idari para cezalarıyla insanları bıraktılar. Bu vahşetin önünü açtılar, normalleştitdiler. Bu güzel insanların yıllarca süren mücadelesiyle yavaş yavaş kanuni düzenlemeler gelmeye başladı. Ancak görüyoruz, ne yazık ki salt kanuni düzenlemeler yetmiyor. Yargı makamlarının içselleştirilmesi hayvanların da bizim yaşam alanımızın bir parçası, bu doğanın ferdi, buraların belki de gerçek sahipleri olduğunu kabul ederek bu kararları alması gerekiyor.
HEPİMİZİN CANI TEHLİKEDE
Ben hukukçu olarak elimden gelen desteğe vereceğim. Arkadaşlarımla birlikte bütün süreçte yanlarında olacağıma söz veriyorum. İstinaftan döneceği kanaatindeyim. Böyle bir nefsi müdafaa savunması olmaz. Böyle kanunsuzluğun önünü açacak, hukuk katline yol açacak bir karar olmaz. Yarın bütün Gariplerin canı tehlikede, hepimizin canı tehlikede."ifadelerini kullandı.
YAŞAM HAKLARI SAVUNUCULARIYIZ
Hayvan severler adına konuşan Selma Platinpek "Bizler dünyanın neresinde olursa olsun bir canlıya zarar geldiğinde ve haksızlığa uğradığında bu acıyı bu adaletsizliği kalbinin denediklerini hisseden ve buna sebep olanlarla mücadele eden, kanlı eylemlerini durdurmaya çalışan yaşam hakları savunucularıyız. Tüm çabalarımız zorbalıkla, canilikle, sapkınlıklarla, adaletsizlikle ve duyarsızlıkla mücadele etmek üzeredir. Bugün ülkemiz hayvan hakları ve doğaya saygı anlamında korkunç bir sınavdan geçmektedir ve maalesef bu sınavda toplum olarak sınıfta kalmaktayız.
TACİZ, TECAVÜZ...
Kalmaya çok yakın olduğumuz bir algı yönetimine maruz bırakılmaktayız. Bugün kötülük tohumları eken bazı çevreler yuzyıllardır, Osmanlı'dan bu yana iç içe yaşadığımız hayvanlarımızın hapsini katlini konuşmaktan imtina etmektedirler. Bu kötü zihniyetlerin yaydığı karar, propaganda ve hayatta kendisi dışınla hiçbir canlıya saygısı olmayan kendilerince ilahi rol oynayan birtakım insanların hayvanları öldürmeyi, işkence etmeyi, taciz, tecavüz etmeyi, kendilerine hak gördüğünü gördük biz.
KARA BİR LEKE
Tarihe bir kara leke olarak geçecek bir dönemde karanlık çağ zihniyetlerini hatırlatan bu kötü düşünceler, bu kanlı eylemler karşısında bizleri bir araya getiren en temel olgu ise merhamet duygusu ve adalet anlayışıdır. Bu kanlı, sapkın ellere karşı bizleri durduran şey ise adalete, hukukun üstünlüğüne olan inancımızdır. Sorun şu ki hayvan hakları konusunda adaletin gereğini yerine getirmediğine sahi olmaktayız." ifadelerini kullandı
22 Şub 2024 - 20:18 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Devrimci Genç - Tebrik ediyorum haberi.. lakin sokak adı duygu değil eylüldür. Düzeltme yapılırsa iyi olur.
Söz - Filistin'de öldurülen insanların sizin gözünüzde sokaktaki it kadar değeri yok bencil duygusuzlar güruhu
Orçun Maviş - Çocuklar köpekler tarafından parçalandığında hiç sesiniz çıkmıyor. Sahte hayvanseverler. İsterseniz her gün gelip protesto edin. Zerre umrumda değilsiniz..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.