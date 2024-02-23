Aksu "AKP'li Çetinkaya için Karamürselli'ler 1 oydan ibarettir"

AKP’li Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya adına dağıtılan kahveler üzerine yapıştırılan Mesut Çetinkaya ambalajı sökülünce altından Yalova’ya bağlı AK Partili Altınova Belediye Başkanı Metin Oral’ın adının çıkması gündeme oturdu. Tadından şüphelenen vatandaşın bayat olduğunu da iddia ettiği kahveye ilişkin CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu video açıklamasında bulundu.

AKP'NİN YAPTIĞI EN İYİ 2 ÇALIŞMA

Açıklamada Aksu "AKP iktidarının yıllardır istikrarlı bir şekilde yaptığı 2 çalışma var. Bunlardan birisi yalan ve hile olurken diğeri de halk sağlığını hiçe saymak oldu.

ALTINDAN KOMŞU ORAL ÇIKTI

Seçim kampanyalarına halkı ortak ettiklerini daha önce de söylemiştik ve tüm örneklerin üzerine birde bu kahve gözler önüne seriyor. Karamürselli bir vatandaşımız tadını garip bulduğu için etiketini kaldırdığında bir bakıyor ki altından Metin Oral - Altınova belediye başkanı, yazısı çıkıyor.

SEÇİM KAMPANYALARINI YÖNETEMEYENLER..

Şimdi ben her oturdukları ortamda dua isteyen AKP'li arkadaşlara soruyorum, bu olaydan eğer haberleri yoksa seçim kampanyalarını yönetemiyenler Karamürsel'i nasıl yönetecek? Haberleri varsa bu kul hakkını nasıl kabullenecek?

ÇETİNKAYA İÇİN KARAMÜRSELLİ'LER 1 OYDAN İBARETTİR

Öte yandan sağlık sistemini çökertikleri yetmiyormuş gibi bayat olup olmadığı belli olmayan tadı değişik bu kahveleri halka dağıtan AKP'li Mesut Çetinkaya için Karamürselli'ler 1 oydan ibarettir. Ne sağlığı ne de refahına önem vermediği de ortaya çıkmıştır."ifadelerini kullandı.