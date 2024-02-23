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Korkutan gecekondu yangını!

 Gebze ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan gecekondu yangını!
Korkutan gecekondu yangını!
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Olay, Mevlana Mahallesi 881. Sokak’taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin oturma odasında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenildi.
# sağlık, acil, gecekondu, Yangın

23 Şub 2024 - 20:07 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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