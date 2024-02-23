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Çelik konstrüksiyon imalatı yapılan iş yerinde yangın

Kartepe ilçesinde çelik konstrüksiyon imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Çelik konstrüksiyon imalatı yapılan iş yerinde yangın
Çelik konstrüksiyon imalatı yapılan iş yerinde yangın
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Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Kahraman Sokak’taki çelik konstrüksiyon imalatı yapılan bir iş yerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İş yeri personeli yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ekipler ardından soğutma ve iş yerine dolan dumanı tahliye etmek için çalışma gerçekleştirdi.Polis, iş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlattı.
# Yangın, acil

23 Şub 2024 - 20:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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