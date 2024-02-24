Minibüsün çarptığı motosikletli metrelerce savruldu
İzmit ilçesinde kros motosikletinin minibüs ile çarpışması neticesinde 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı. Görüntüde, minibüsün yaya geçidinden geçen motosiklete çarptığı, savrulan gencin metrelerce sürüklendiği görülüyor.
Kaza, 24 Şubat Cumartesi saat 14.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen Recep Özdemir (24) idaresindeki plakası takılı olmayan kros motosikletine, Y.E.D. hakimiyetindeki 41 ARJ 997 plakalı minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücü yola savruldu. Kazayı fark eden diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yardıma giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Recep Özdemir’e, ilk müdahaleyi o esnada kaza yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı'ndaki sağlık ekibi yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Özdemir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Recep Özdemir’in cenazesi, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Düzce'de toprağa verildi.
Feci kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi
Öte yandan, kaza anı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçen motosiklete, seyir halindeki minibüsün çarptığı görülüyor. Recep Özdemir’in çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulduğu ve sürüklendiği anlar da kaydedildi. Kazayı fark eden sürücülerinin ve hasta nakil ambulansının Recep Özdemir’e yardıma gittiği de görüntülerde yer aldı.
24 Şub 2024 - 10:12 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.