Mustafa Gürsel: “İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık”
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-2 berabere biten Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gürsel, istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirtti
BASİT FIRSAT VERMEMEK LAZIM
İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Maça iyi başlamadık. Rakibe biraz uzak kaldık. İkili mücadelelerde iyi değildik. Golden sonraki 10 dakikada aslında takımın neler başarabileceğini gördük. İkinci devrede de yediğimiz gollerin ardından golü bulmak için çabaladık. Bulduk. Önemli olan, öndeyken de, gerideyken de sonuçtan bağımsız olarak doğru futbolu oynamak. Örneğin set oyunu oynarken bu kadar basit fırsat vermememiz lazım. Bundan sonraki süreçte çok çalışmamız gerekiyor. Tabii ki hedefe giderken oyunumuzu da ortaya çıkarmamız lazım. Bugün oyuncularımın üzerinde sorumluluk alma stresi vardı. Biraz gerginlikler vardı. İnşallah kısa zamanda üzerlerindeki bu baskıyı alıp oyunu geliştireceğiz. Sonucu alacak oyunu ortaya koyup bundan sonraki süreçte daha gelişen bir Kocaelispor ortaya koymak istiyoruz. Bugünkü son dakika golü sadece bizlere moral verdi.”
25 Şub 2024 - 16:24 - Spor
Mahreç Ömer Lütfi Çelik
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.387 gösterim gerçekleşti.
VANASAN ELEMAN ARIYOR
Mekanik işlerde yetiştirilmek üzere bay (askerliğini yapmış) TAŞLAMA –TESVİYE OPERATÖRÜ Parça taşlama ve tesviyesi yapabilecek, El aletleri...0262 349 24 50-51 VANASAN VANA FİTTİNGS VE DÖVME SAN. TİC. A.Ş.
Elektrik tesisat ustası
Başiskele Y.Yuvacıkda alçak gerilim ve orta gerilim elektrik işleri yapılan firmamızda sahada çalıştırılmak üzere tecrübeli bay takım arkadaşı aramakt...ŞAHİNAZ KARA --KARA ELEKTRİ̇K
Ev yemeği
Sizin damak tadınıza göre ev yemekleriniz hijyen ve lezzetli olarak yapılır, evinize teslim edilir.SERAP ÖZATICI
Kiralık ticari taksi
Duraksiz kiralık ticari taksi İzmitİBRAHİM ERGUN
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.