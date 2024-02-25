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Mustafa Gürsel: “İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-2 berabere biten Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gürsel, istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirtti

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
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BASİT FIRSAT VERMEMEK LAZIM

İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Maça iyi başlamadık. Rakibe biraz uzak kaldık. İkili mücadelelerde iyi değildik. Golden sonraki 10 dakikada aslında takımın neler başarabileceğini gördük. İkinci devrede de yediğimiz gollerin ardından golü bulmak için çabaladık. Bulduk. Önemli olan, öndeyken de, gerideyken de sonuçtan bağımsız olarak doğru futbolu oynamak. Örneğin set oyunu oynarken bu kadar basit fırsat vermememiz lazım. Bundan sonraki süreçte çok çalışmamız gerekiyor. Tabii ki hedefe giderken oyunumuzu da ortaya çıkarmamız lazım. Bugün oyuncularımın üzerinde sorumluluk alma stresi vardı. Biraz gerginlikler vardı. İnşallah kısa zamanda üzerlerindeki bu baskıyı alıp oyunu geliştireceğiz. Sonucu alacak oyunu ortaya koyup bundan sonraki süreçte daha gelişen bir Kocaelispor ortaya koymak istiyoruz. Bugünkü son dakika golü sadece bizlere moral verdi.”
# Kocaelispor

25 Şub 2024 - 16:24 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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