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Kasanın altında kalan işçi ağır yaralandı

Gebze ilçesinde kamyona kasa yüklendiği esnada vincin bağlı olduğu halat koptu. Kasanın altında kalan işçi ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kasanın altında kalan işçi ağır yaralandı
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Olay, Barış Mahallesi 1803/2 Sokak'ta bulunan kamyon kasası imalatı yapan firmada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyona kasa yüklendiği esnada vincin halatı koptu. Kasa işçi Muhittin Y.'nin (43) üzerine devrildi. Olayı gören işçiler, Muhittin Y.'yi kasanın altından çıkararak, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
# sağlık, acil

26 Şub 2024 - 11:41 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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