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Kuzen cinayetinde haksız tahrik indirimi talebi

İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kuzenini tabanca ile 5 el ateş ederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, "Ailemi, evimi korumaya çalıştım. Korkuyla, telaşla ateş ettim" diyen sanığın, haksız tahrik indirimi de uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Gündoğdu Mahallesi'nde 3 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Soner Tezcan ve amcası arasında kümese giren köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında başına bir cisim atılmasıyla amca Tezcan'ın kaşı patladı. Babasını kanlar içinde gören T. Tezcan, tabancayı alarak kuzenine 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Soner Tezcan yere yığıldı. Soner Tezcan, hastanede yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. T. Tezcan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebi
Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık T. Tezcan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Soner Tezcan'ın eşi ve çocukları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi de uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

"Soner'in babamın başını baltayla yaralandığını düşündüm"
Savunma yapan tutuklu sanık T. Tezcan, "Olay günü kuzenim Soner'i elinde baltayla, babamı ise kanlar içinde gördüm. Soner'in babamın başını baltayla yaraladığını düşündüm. Ailemi, evimi korumaya çalıştım. Korkuyla, telaşla ateş ettim. Maktul üstüme gelince korkutmak amacıyla ayaklarına doğru ateş ettim. Onu korkutmaya çalıştım. Maktul yere düşünce ateş etmeyi bıraktım. Olayda kullandığım tabanca 7-8 yıldır bende bulunan ruhsatlı tabancamdır. Maktul bir hafta öncesinde oğlumu tehdit etmiştir. Olay günü ise kendisinin eyleminden korktuğum için ilk önce havaya daha sonra kendisini durdurmak amacıyla bahçeme doğru ateş ettim. Maktulün arkasından ateş etmedim. Olay günü maktul Soner bana ve aileme karşı ağır küfürler etti. Karar verilirken bunların gözetilmesini istiyorum. Tutukluluğumun değerlendirilmesini talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

# karar, cumhuriyet, ceza, talep

28 Şub 2024 - 10:17 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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