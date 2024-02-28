- G:

Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Yaş Altı Marmara Bölge Şampiyonaları, Kocaeli ve Edirne’de yapıldı. Kız ve erkek takımlarıyla ilimizi temsil eden Kocaeli Basket Spor Kulübü her iki grupta da şampiyon olarak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu
+5
Büyütmek için resme tıklayın

Kızlar Edirne’de şampiyon oldu

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki şampiyonada Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’dan katılan 7 takım mücadele etti.

TBF U16 Kızlar Marmara Bölgesi kırmızı grup maçları A ve B olarak iki grupta yapılırken A grubunda Mevlüt Salla’nın başkanlığını, Çağdaş Genç’in antrenörlüğünü yaptığı ilimizin temsilcisi Kocaeli Basket Spor Kulübü U16 Kız Takımı grubundaki bütün rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kocaeli Basket SK Takımı; Kırklareli Babaeskispor’u 85-16, Balıkesir Havran Belediyespor’u 73-33 ve Yalova VİP’i 66-44 yenerek grup şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Kocaeli Basket SK Kız Takımı 25-29 Mart tarihlerinde iki grup halinde Aydın ve Konya’da yapılacak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Erkekler şampiyonluğu vermedi

Kocaeli Basket U16 Erkek Takımı da Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Marmara Bölgesi Kırmızı Grup Şampiyona maçlarında grubundaki zorlu rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Şampiyonaya; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilimizden iki olmak üzere toplam 7 takım katıldı.

Grubunda Tekirdağ İÇ Vakfı TREDAŞ’ı 65-45, Edirne Fatih Sultan Mehmet O.O.’u 65-40 ve Kırklareli Lüleburgaz Akım Koleji’ni 59-44 yendi. Zafer Yıldız ve Uğur Ziya Çelik antrenörlüğündeki Kocaeli Basket SK U16 erkek takımı Eskişehir veya Samsun’da yapılacak Anadolu Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

Kızlar Edirne’nin tarihi yerlerini gezdiler, unutulmaz anlar yaşadılar

3 gün arka arkaya maçlara çıkan Kocaeli Basket U16 Kız Takımımız maçlardan kalan zaman diliminde ise Edirne’nin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeyi de ihmal etmediler. Profesyonel rehber eşliğinde Sultan II. Bayezit Külliyesi’ni, Türk-Yunan sınırı yakınındaki Edirne Karaağaç tarihi tren garını ve sembolik kara treni, Balkan Savaşlarında kullanılan Hıdırlık Tabyaları mesire alanları, animasyon odaları, maketler, balmumu heykelleri, yaşam alanları, Necmi İğe Evi Etnoğrafya Müzesi düğün kültürü, örf ve adetleri, Rumeli ve Balkan yöresel kıyafetlerini, Edirne çarşısını, Meriç Nehri kıyılarını gezerek unutulmaz anlar yaşadılar.

Sporcular ilimiz basketboluna haklı gurur yaşatıyorlar

Kocaeli Basket Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Salla kız ve erkek U16 takımlarının Marmara bölge şampiyonluklarıyla ilgili olarak “Kız ve erkek takımlarımız Marmara Bölgesi kırmızı grubunda başarıyla mücadele ettiler. Kızlarımız Edirne’de erkek sporcularımız ise ilimizde gruplarında şampiyon olarak bizlere ve ilimiz basketbol camiasına haklı bir gurur yaşattılar. Kızlarımız yaptıkları maçlarda dostluk ve kardeşlik ruhu ile rakipleri karşısına çıktılar. Aldıkları sonuçlarla da Anadolu Şampiyonasına gitmeyi elde ettiler. Erkek takımımız ise kendi şehrimizde kendi seyircimiz önünde grup maçlarını yaptılar. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda onlar da şampiyon olarak Anadolu Şampiyonasına gitme vizesini aldılar. Genç sporcularımızın elde ettikleri başarılar ilimizin basketboldaki başarısını ve yerini gösteriyor.

Milli Takım Alt Yapı U14 aday kadrosuna bir sporcumuz seçildi

Kocaeli olarak basketbol potansiyeli ve sporcusu olan bir konumdayız. Gerek bizim kulübümüzden gerek diğer kulüplerimizden çok başarılı ve gelecek vaad eden sporcular çıkartıyoruz. Kulübümüzden yetişen çok sayıda bay ve bayan basketbol profesyonel lig takımlarında forma giyiyorlar. Gelecek dönemlerde de sporcularımızı üst liglerde profesyonel olarak oynarken göreceğimize inanıyoruz. Hatta milli takımımıza bile sporcu verecek konumda olacağız. En son Milli Takım Alt Yapı U14 Takımı aday kadrosuna kampına Duru Ayşe Uçar adlı sporcumuzu gönderdik. Gittiğimiz her şehirde ve karşılaştığımız takımlardan Kocaeli ve Kocaeli Basket SK adını duyduklarını ve bizlerle tanışıp kardeş kulüp olmak, işbirlikleri yapmak, bizlerle ve sporcularımızla tanışmak isteyen kulüp yönetici, antrenör ve sporcularla karşılaşıyoruz. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Sporun özündeki dostluk, kardeşlik ve arkadaşlığı bizler yaşayarak görüyoruz. Sporcularımızın bir çok şehirden ve kulüpten çok sayıda arkadaşları oluyor. Kulüp olarak her yaş grubundan kız ve erkek basketbol takımlarımız parkede mücadele veriyorlar.

Şehrimizin salon ve alt yapı imkanları artarsa başarılar çoğalır

Şehrimizin salon ve antrenman imkanları arttıkça ilimizdeki basketbol takımlarının sayıları ve başarıları da artarak çoğalacaktır. Kendi imkanlarımızla bir yere kadar oluyor. Zaman zaman da Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz’in desteğini alıyoruz. KBB Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve Gençlik ve Spor Dairesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Son olarak başta bütün sporcularımızı, ailelerini, antrenörlerimizi ve Kocaeli Basketbol camiasını tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diyerek açıklamalarda bulundu.

U18 Takımlarımız Yalova ve Kırklareli’ye gidiyorlar

Diğer taraftan Kocaeli Basket Spor Kulübü U18 takımları 4-8 Mart 2024 tarihlerinde kız takımı Yalova’da erkek takımı da Kırklareli’de yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası gruplarında zorlu maçlara çıkacaklar.

Şimdi biz de diyoruz ki;

Haydi gençler, başarı sizinle olsun! Allah yolunuzu açık etsin."

video-3-kocaeli-basket-u16-kiz-takimi-havran-bld-maci-sonu-1.mp4

Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu

# TÜRK, 2024, oldu, vaad, aday, Marmara Bölgesi, Atatürk

28 Şub 2024 - 13:39 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.990.727 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AFİŞ, BROŞÜR, KİTAP ve MATBU EVRAK BASIM İŞİ Resmi İlandır mask
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AFİŞ, BROŞÜR, KİTAP ve MATBU EVRAK BASIM İŞİ
ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İNŞAAT DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
İNŞAAT DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN Resmi İlandır mask
T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kocaelispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu mask
Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Kocaelispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu mask
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu
Kuzen cinayetinde haksız tahrik indirimi talebi mask
Kuzen cinayetinde haksız tahrik indirimi talebi
Yangın faciası: Baba ve oğlunun evleri küle döndü mask
Yangın faciası: Baba ve oğlunun evleri küle döndü
Otobüste taciz iddiası! mask
Otobüste taciz iddiası!
Kasanın altında kalan işçi ağır yaralandı mask
Kasanın altında kalan işçi ağır yaralandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL