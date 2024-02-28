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Sakarya'da Atatürk heykeline saldırıya gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, baltayla Atatürk heykeline saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası olduğu öğrenilen bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı.Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
# Atatürk

28 Şub 2024 - 20:42 - Asayiş

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