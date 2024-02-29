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Kocaeli'ye sis çöktü

Kocaeli'de sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde göz gözü görmezken, yollarda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'ye sis çöktü
Kocaeli'ye sis çöktü
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Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sis etkisini gösterdi. Körfez ve Derince ilçelerinin yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. D-100 kara yolu geçişinde ise sürücüler araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü yolda ulaşımda aksama yaşanmadı. Sis sebebiyle bazı binaların adeta silueti görüldü.

Kocaeli'ye sis çöktü
Kocaeli'ye sis çöktü
Kocaeli'ye sis çöktü
Kocaeli'ye sis çöktü
# yüksek

29 Şub 2024 - 11:08 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Mehmet - Sis filan değil, HAVA KİRLİLİĞİ. Zira sis olsa hava ısınınca kalkar. 3 gündür Marmara Bölgesinde ileri derecede hava kirliliği var. Dışarıda bulunmak SAĞLIK AÇISINDAN SAKINCALI.

https://www.accuweather.com/tr/tr/izmit/318719/air-quality-index/318719

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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