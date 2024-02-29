Dilovası'nda skandal iddia! Kaymakam istedi belediye bayıltıcı iğne attı!

Yaklaşık 2 yıl önce Dilovası ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek ölmesi sosyal medyada yankı oluşturmuştu. Bugün ise sosyal medyaya yine Dilovası'nda çekildiği söylenen görüntüler ortaya çıktı.

KAYMAKAM İSTEDİ İDDİASI

Militarist Türkiye isimli X hesabının İddiasına göre Dilovası Kaymakamı Kubilay Metin 'in isteği üzerine kaymakamlık bahçesinde bulunan yaşlı ve kısır bir köpeği Dilovası Belediyesi veterinerlerine şikayet ettiği öne sürüldü. Videoda bayıltıcıiğne atılan köpeğin önce kaçtığı sonra yere yığıldığı anlar görülürken hayvan sever kadın köpeği sahiplenip bakacağını ifade ediyor.