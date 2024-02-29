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Dilovası'nda skandal iddia! Kaymakam istedi belediye bayıltıcı iğne attı!

Dilovası Kaymakamının isteği üzerine Dilovası Belediyesi tarafından kısır ve yaşlı köpeğe iğne atıldığı öne sürüldü

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
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Yaklaşık 2 yıl önce Dilovası ilçesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek ölmesi sosyal medyada yankı oluşturmuştu. Bugün ise sosyal medyaya yine Dilovası'nda çekildiği söylenen görüntüler ortaya çıktı.

KAYMAKAM İSTEDİ İDDİASI
Militarist Türkiye isimli X hesabının İddiasına göre Dilovası Kaymakamı Kubilay Metin 'in isteği üzerine kaymakamlık bahçesinde bulunan yaşlı ve kısır bir köpeği Dilovası Belediyesi veterinerlerine şikayet ettiği öne sürüldü. Videoda bayıltıcıiğne atılan köpeğin önce kaçtığı sonra yere yığıldığı anlar görülürken hayvan sever kadın köpeği sahiplenip bakacağını ifade ediyor.
# Kadın, türkiye, ifade, Dilovası

29 Şub 2024 - 22:42 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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