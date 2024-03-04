Karnımız aç diyen vatandaşa AKP’li isimden skandal cevap!
İzmit Yürüyüş Yolunda broşür dağıtan AKP Kocaeli geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili aday adayı Yasemin Özdemir’in de içinde bulunduğu AKP Kadın Kolları üyelerine vatandaştan tepki yağdı. Bir vatandaş Karnımız aç deyince Özdemir “Karnınızı doyuracak olan da bizleriz” dedi.
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye birçok anlam taşıyan yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. İktidar partisinin ittifak adayları ile girdiği seçimlerde muhalefet kendi adaylarıyla seçime giriyor. Seçimin en heyecanlı noktalarından birisi de İzmit Belediyesi seçilmeleri oldu. Uzun yıllar sonra 2019 seçimlerinde kaybettiği İzmit için AKP adayını Cumhur İttifakı ile Muharrem Tutuş'u ortak aday çıkarırken İzmit'i 5 yıldır yöneten Fatma Kaplan Hürriyet ise CHP'nin yeniden adayı oldu.
VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Ekonomik koşulların günden güne ağırlaştığı ülkemizde iktidar sokakta tepkilerden nasibini alıyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaş ve özellikle emekliler AKP’nin sokak çalışmalarında tepkilerini çekinmeden dile getiriyor. İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde AKP’nin belediye başkan adaylarının broşürlerini dağıtan AKP Kocaeli İl Kadın Kolları üyeleri de bu tepkiden nasibini aldı.
HİÇBİR ŞEY İYİ DEĞİL!
AKP Kocaeli geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili aday adayı Yasemin Özdemir’in de içinde bulunduğu AKP Kadın Kolları broşür tepki gördü. Vatandaşların büyük bir kısmının hiçbir şekilde broşür almadığı ve konuşmaya yanaşmadığı görülürken bankta oturan 3 kadın ise yine uzatılan broşürleri kabul etmedi. Bir kadın ise elini kaldırarak, “Hiçbir şey iyi değil” diyerek tepki gösterdi. AKP Kadın Kolları üyelerinin uzattığı broşürü isteksiz bir şekilde alan bir vatandaş ise “Ülkede gelir adaletsizliği var” dedi.
AKP ŞİMDİYE KADAR NE YAPMIŞ BANA?
Kadın kolları üyesi bir vatandaş ise, “İstikrar sürsün. Üçlü olsun güçlü olsun. CHP ne yaptı?” diye yanıt verdi. Bu sırada söze giren yaşlı bir kadın ise “CHP iktidarda değil. Tabii yapmayacak. Bak veremiyorsun cevabı. Böyle şişirirler adamı. Ne yapmış bana AK Parti bir tane bana bir şey söylesin. O zaman ben de AK Partili olayım. Benim cebime ne yaptı AK Parti.” diye konuştu.
KARNIMIZ AÇ KARNIMIZ
Yaşlı kadına cevap veren AKP’li kadın ise “Şimdiye kadar öbürleri ne yapmış acaba?” diye yanıt verice yaşlı kadın, “23 senedir ne zaman gördük öbürlerini” diye karşılık verdi. Yürüyüş Yolu boyunca broşür dağıtmaya devam eden AKP’li kadınların gören yaşlı bir adam ise, “Karnımız aç, karnımız” diye tepki gösterince, yaşlı adama yanıt veren AKP Kocaeli geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili aday adayı Yasemin Özdemir, “Karnınızı doyuracak olan da bizleriz” diye yanıt verdi. Özdemir’e yanıt veren yaşlı adam ise, “Çok doyurursunuz” diyerek kadınların yanından uzaklaştı.
04 Mar 2024 - 21:58 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Poyraz - Doğru söylüyor kendi karınlarını doyuruyor lar aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar
Kandıra Filozofu - O tepkiyi burdan vermeyeceksiniz! Bakın seçime 26 gün var.herkes şapkasını önüne koyup iyi düşünsün, cikistaki son düzlükteyiz. Neyse daha fazla yazmayacağım.....anlayan anladı beni.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.