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Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı

İzmit ilçesinde petshop önündeki pekinez cinsi köpeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın, köpekle biraz ilgilendikten sonra peşine taktığı görüldü. Köpeğin 3 yavrusunun annesiz kaldığını söyleyen sahibi, "Köpeğimi 5 yaşındaki kızımdan ayırmadım. Çocuğum gibiydi" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı
Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı
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Hırsızlık olayı, geçtiğimiz cumartesi günü Hacıhasan Mahallesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Petshop işleten Arzu Boyukısa'nın bir senedir baktığı "Eva" isimli pekinez cinsi köpeği çalındı. Akşam saatlerinde iş yerinin önünde bulunan köpeği gören şahıs, 1,5 yaşındaki köpeği peşine takarak çaldı. Köpeği kapıda göremeyen Boyukısa, güvenlik kamerasını izleyince çalındığını fark etti. Arzu Boyukısa, polis ekiplerine giderek şikayette bulundu.

Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı

"Köpeğimi kızımdan ayırmadım"
Eva'nın bulunmasını isteyen Arzu Boyukısa, "Kapımızın önünden yavrularımızın annesi çalındı. Bir kişinin çaldığı güvenlik kamerasından da gözüküyor. Köpeğimiz 1,5 yaşında ve pekinez cinsiydi. 3 yavrusu var. Çalınan köpeğimiz Eva 1 senedir bizimleydi. 5 yaşında kızım var. Hiçbir zaman köpeğim Eva'yı ondan ayırmadım. Çocuğum gibiydi. Yavrular 72 günlük. Annesiz kaldılar. Anneleri çalındığı için yavruları mama ile besliyoruz. Köpeğimizi çalan kişinin onu geri getirmesini talep ediyoruz. Gören, duyan olursa haber verilmesini istiyorum" dedi.

Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı
Köpekle önce ilgilendi sonra peşine takıp çaldı

# talep, var

05 Mar 2024 - 10:09 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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