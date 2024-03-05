AKP'liler ile vatandaşlar arasında CHP tartışması: CHP iktidarda değil!
İzmit Yürüyüş Yolunda broşür dağıtan AKP Kocaeli geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili aday adayı Yasemin Özdemir’in de içinde bulunduğu AKPli'lere vatandaştan tepki yağdı. Kadın kolları üyesi bir vatandaş ise, “İstikrar sürsün. Üçlü olsun güçlü olsun. CHP ne yaptı?” diye yanıt verdi. Bu sırada söze giren yaşlı bir kadın ise “CHP iktidarda değil. Tabii yapmayacak."dedi
Geçim sıkıntısı çeken vatandaş ve özellikle emekliler AKP’nin sokak çalışmalarında tepkilerini çekinmeden dile getiriyor. İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde AKP’nin belediye başkan adaylarının broşürlerini dağıtan AKP Kocaeli İl Kadın Kolları üyeleri de bu tepkiden nasibini aldı.
HİÇBİR ŞEY İYİ DEĞİL!
AKP Kocaeli geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili aday adayı Yasemin Özdemir’in de içinde bulunduğu AKP Kadın Kolları broşür tepki gördü. Vatandaşların büyük bir kısmının hiçbir şekilde broşür almadığı ve konuşmaya yanaşmadığı görülürken bankta oturan 3 kadın ise yine uzatılan broşürleri kabul etmedi. Bir kadın ise elini kaldırarak, “Hiçbir şey iyi değil” diyerek tepki gösterdi. AKP Kadın Kolları üyelerinin uzattığı broşürü isteksiz bir şekilde alan bir vatandaş ise “Ülkede gelir adaletsizliği var” dedi.
AKP ŞİMDİYE KADAR NE YAPMIŞ BANA?
Kadın kolları üyesi bir vatandaş ise, “İstikrar sürsün. Üçlü olsun güçlü olsun. CHP ne yaptı?” diye yanıt verdi. Bu sırada söze giren yaşlı bir kadın ise “CHP iktidarda değil. Tabii yapmayacak. Bak veremiyorsun cevabı. Böyle şişirirler adamı. Ne yapmış bana AK Parti bir tane bana bir şey söylesin. O zaman ben de AK Partili olayım. Benim cebime ne yaptı AK Parti.” diye konuştu.
05 Mar 2024 - 10:16 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Türkçü Mehmet Aydın - Halktan toplamış olduğu vergileri yandaşlarına aktaran AKP'ye oy yok.
Çekirge - Reis zamanında al ananı git demişti bunlar kimin yalakaları vatandaşı hor gören zat bir gün sanada kelimeleri söyler akepe derse mübah demek anlayana...
Fatma - Atatürk’ün vefat ettiği 10 kasım 1938’den Demokrat Partinin iktidara geldiği 1950 yılına kadar İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlık döneminde yapılanlar aşağıda listelenmiştir.
Bu dönemin ilk 6 yılı dünyayı kasıp kavuran ll.Dünya savaşının sürdüğü, Türkiye’nin bu uğurda 2 milyon Mehmetçiği silah altında bulundurmak zorunda olduğu yıllardır.
Bu dönemin son 5 yılı ise Stalin canavarının Türkiye’den toprak talep ettiği, tehdit ve korku dolu yıllarıdır..
Bu dönem, Türkiye’nin dış borç alamadığı, fakat Osmanlı borçlarını son kuruşuna kadar ödediği yıllardır..
Bu dönem, savaşa giren girmeyen hemen tüm gelişmiş ülkelerin yoksulları korumak için temel gıda maddelerini karneye bağladığı yıllardır.. Buna rağmen dünyada yüzbinlerce kişinin açlıktan öldüğü yıllardır..
Türkiye bu zor yılları hasarsız atlatmış nadir ülkelerden biridir..
1939 – Bursa Merinos Fabrikası üretime başladı.
1939 – Ergani Bakır madenleri İşletmesi hizmete girdi.
1939 – Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.
1939 – İstanbul’da yabancıların işlettiği Tramvay ve Tünel tesisleri devralındı.
1939 – Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.
1939 – Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.
1939 – Sivas’ta Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu.
1939 – Aydın’da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.
1939 – İstanbul’da kent içi ulaşım, havagazı ve elektrik dağıtımı yapacak İETT kuruldu.
1939 – Fransız askerleri Hatay’dan çıkartıldı, Hatay Türkiye’ye katıldı.
1939 – Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.
1939 – Ankara Güvercinlik havaalanı açıldı.
1939 – Malatya iplik fabrikası hizmete girdi .
1939 – Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.
1939 – Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.
1939 – Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.
1939 – İlk Türk denizaltısı Atılay Haliç’te denize indirildi.
1939 – Sivas – Erzurum demiryolu açıldı. 15 yılda yapılan demiryolu 3.000 km’ye ulaştı
1939 – Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı.
1939 – TBMM binasının
Çenesuyu - 07 fatma niye halkın sosyolojik kültürel ve dini duyguları ile uğraştırdığını zorlaştırdığını niye uçak fb nın kapatıldığını yazmıyorsun yazdıklarının hepsini chp yapmadı çoğunu atatürk yaptı olayları saptırma doğruları yaz
Susamam - Biz olsak sokağa çıkamayız utanırız ,
Utanma arlanma kalmayınca böyle oluyor tabi,
Eyt - TERBİYESİZ REZİLLER.HALAMI VAAT SATMAYA ÇALIŞIYORSUN TERBİYESİZ.
Çenesuyu - Akp katildir.depremde göçük seçmenine oy vermezseniz yardım yok gençlere okumuşlara ülkeye katkı saglayıp kalkındıracak insanımıza doktorlarımıza gidiyorlarsa gitsinler diyerek sınır dışı gidişleri için olayı hızlandırmıştır gençlerimizi kovmuştur akp hırsızdır tuik rakamları ile kendi milletini dolandıran ve soyan başka bir iktidar yoktur akp yalancidir katil Esat ile sisi ile netanyahu ve Barzani ile kendi çıkaraları dogrultusumda dost olmuş sonra küsmüş barışmış tutarsız deli gibi davranıyor bu sahtekar yalancı dolandırıcı akp ucu kendine dokunacak diye feto teröristlerin at izi it izi karıştı diyerek siyaset şemsiyesi altında saklamışlardır akp yalancıdır.aktrol akkoyınlar gelin bu ülkeyi bu krize bu iktidar getirdi.daha cumhuriyetin yerine tek adam sistemi laikliği kaldırıp diyaneti siyasete sokması cumhuriyet kavgasına girmedik bile akp ye oy yookkk akp ye oy yokkk
Yenidoğan - chp şimdi yapmadı amma 1938-1950 arası yaptı bu millete eziyetlerini bu millet yeter dedi ve sandığa gömdü aynı chp şimdi de var iktidara gelirse aynısını değil misli eziyet yapacak bu millet enayi değil onun için chp yi iktidara getirmiyor
Fatma - Atatürk’ün vefat ettiği 10 kasım 1938’den Demokrat Partinin iktidara geldiği 1950 yılına kadar İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlık döneminde yapılanlar aşağıda listelenmiştir.
Bu dönemin ilk 6 yılı dünyayı kasıp kavuran ll.Dünya savaşının sürdüğü, Türkiye’nin bu uğurda 2 milyon Mehmetçiği silah altında bulundurmak zorunda olduğu yıllardır.
Bu dönemin son 5 yılı ise Stalin canavarının Türkiye’den toprak talep ettiği, tehdit ve korku dolu yıllarıdır..
Bu dönem, Türkiye’nin dış borç alamadığı, fakat Osmanlı borçlarını son kuruşuna kadar ödediği yıllardır..
Bu dönem, savaşa giren girmeyen hemen tüm gelişmiş ülkelerin yoksulları korumak için temel gıda maddelerini karneye bağladığı yıllardır.. Buna rağmen dünyada yüzbinlerce kişinin açlıktan öldüğü yıllardır..
Türkiye bu zor yılları hasarsız atlatmış nadir ülkelerden biridir..
1939 – Bursa Merinos Fabrikası üretime başladı.
1939 – Ergani Bakır madenleri İşletmesi hizmete girdi.
1939 – Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.
1939 – İstanbul’da yabancıların işlettiği Tramvay ve Tünel tesisleri devralındı.
1939 – Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.
1939 – Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.
1939 – Sivas’ta Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu.
1939 – Aydın’da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.
1939 – İstanbul’da kent içi ulaşım, havagazı ve elektrik dağıtımı yapacak İETT kuruldu.
1939 – Fransız askerleri Hatay’dan çıkartıldı, Hatay Türkiye’ye katıldı.
1939 – Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.
1939 – Ankara Güvercinlik havaalanı açıldı.
1939 – Malatya iplik fabrikası hizmete girdi .
1939 – Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.
1939 – Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.
1939 – Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.
1939 – İlk Türk denizaltısı Atılay Haliç’te denize indirildi.
1939 – Sivas – Erzurum demiryolu açıldı. 15 yılda yapılan demiryolu 3.000 km’ye ulaştı
1939 – Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı.
1939 – TBMM binasının
Bekir Yükselen - İnsanları hala kandırdıklarını sanıyorlar ama halk çok kızgın ve öfkeli bu durum sandığa yansır mı?
Bunun cevabı ise çok basit
AKP yine alır ve yoluna devam eder
Benim bu halktan gram umudum yok!
Eroldemirbek - chp muhalefet bile olamamış bir parti , halkın oylarını kaptırır, sandık sonuçlarını ulaştıramayan proğramı çöken kişiyi terfi ettirir . başarılı bel. bşk. aday yapmaz o başarısızı garanti olan ilçeye bşk. adayı yapar seçmeni de hala chp bir şey yapacak diye bekler .vah bu halkın haline
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.