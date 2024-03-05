AKP'liler ile vatandaşlar arasında CHP tartışması: CHP iktidarda değil!

Geçim sıkıntısı çeken vatandaş ve özellikle emekliler AKP’nin sokak çalışmalarında tepkilerini çekinmeden dile getiriyor. İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde AKP’nin belediye başkan adaylarının broşürlerini dağıtan AKP Kocaeli İl Kadın Kolları üyeleri de bu tepkiden nasibini aldı.

HİÇBİR ŞEY İYİ DEĞİL!

AKP Kocaeli geçmiş dönem İl Kadın Kolları Başkanı ve milletvekili aday adayı Yasemin Özdemir’in de içinde bulunduğu AKP Kadın Kolları broşür tepki gördü. Vatandaşların büyük bir kısmının hiçbir şekilde broşür almadığı ve konuşmaya yanaşmadığı görülürken bankta oturan 3 kadın ise yine uzatılan broşürleri kabul etmedi. Bir kadın ise elini kaldırarak, “Hiçbir şey iyi değil” diyerek tepki gösterdi. AKP Kadın Kolları üyelerinin uzattığı broşürü isteksiz bir şekilde alan bir vatandaş ise “Ülkede gelir adaletsizliği var” dedi.

AKP ŞİMDİYE KADAR NE YAPMIŞ BANA?

Kadın kolları üyesi bir vatandaş ise, “İstikrar sürsün. Üçlü olsun güçlü olsun. CHP ne yaptı?” diye yanıt verdi. Bu sırada söze giren yaşlı bir kadın ise “CHP iktidarda değil. Tabii yapmayacak. Bak veremiyorsun cevabı. Böyle şişirirler adamı. Ne yapmış bana AK Parti bir tane bana bir şey söylesin. O zaman ben de AK Partili olayım. Benim cebime ne yaptı AK Parti.” diye konuştu.