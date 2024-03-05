AKP’li vekilin katıldığı yürüyüşte tepki: “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet”

Kocaeli sivil toplum kuruluşları İzmit Kent Merkezi Sabri Yalım Parkı mevkiinde bir araya gelerek Gazze’de acil ateşkes ve insani yardımların girişinin sağlanması talebi için basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet” sloganları atıldı