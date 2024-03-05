AKP’li vekilin katıldığı yürüyüşte tepki: “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet”
AKP Kocaeli milletvekili Sami Çakır’ın da katıldığı Gazze Yürüyüşte ““İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet” sloganları atıldı
Kocaeli sivil toplum kuruluşları İzmit Kent Merkezi Sabri Yalım Parkı mevkiinde bir araya gelerek Gazze’de acil ateşkes ve insani yardımların girişinin sağlanması talebi için basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet” sloganları atıldı
05 Mar 2024 - 17:39 - Siyaset
Mahreç Cihat Polat
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - Ya onlar anlamazlar,istediğin kadar protesto et.yüzsüz onlar.sami yat yat mv maaşı al.haram zıkkım olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.