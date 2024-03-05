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İzmit'te gökkuşağı!

İzmit'te kısa süre etkili olan yağışın ardından oluşan gökkuşağı vatandaşların dikkatini çekti.

İzmit'te gökkuşağı!
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İzmit'te gökkuşağı!
İzmit'te gökkuşağı!

05 Mar 2024 - 19:02 - Yaşam

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