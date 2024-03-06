AKP seçim bürosunda yumruklar konuştu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde AKP'nin seçim irtibat bürosunda husumetli oldukları ileri sürülen iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine sandalye fırlattı.
AKP'nin Viranşehir Belediye Başkanı ve adayı Salih Ekinci'nin seçim irtibat bürosunda kavga çıktı.
Olay bugün öğleden sonra meydana geldi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, iddiaya göre husumetli olan iki ailenin tartışması ile gerçekleşti.
"AİLELER ARASI BİR KAVGASI"
Artıgerçek'te yer alan habere göre olaya ilişkin açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Biz AK Parti ailesi olarak Salih Ekinci seçim irtibat bürosunda, AK Parti'ye ve bize karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Burada iki aile arasındaki laf dalaşından dolayı bir yanlış anlaşılma olmuştur" dedi.
06 Mar 2024 - 09:53 - Siyaset
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.753.478 gösterim gerçekleşti.
Elektrik tesisat ustası
Başiskele Y.Yuvacıkda alçak gerilim ve orta gerilim elektrik işleri yapılan firmamızda sahada çalıştırılmak üzere tecrübeli bay takım arkadaşı aramakt...ŞAHİNAZ KARA --KARA ELEKTRİ̇K
Ev yemeği
Sizin damak tadınıza göre ev yemekleriniz hijyen ve lezzetli olarak yapılır, evinize teslim edilir.SERAP ÖZATICI
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.