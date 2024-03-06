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AKP seçim bürosunda yumruklar konuştu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde AKP'nin seçim irtibat bürosunda husumetli oldukları ileri sürülen iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine sandalye fırlattı.

AKP'nin Viranşehir Belediye Başkanı ve adayı Salih Ekinci'nin seçim irtibat bürosunda kavga çıktı.

Olay bugün öğleden sonra meydana geldi. Cep telefonu kameralarına da yansıyan ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, iddiaya göre husumetli olan iki ailenin tartışması ile gerçekleşti.

"AİLELER ARASI BİR KAVGASI"

Artıgerçek'te yer alan habere göre olaya ilişkin açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Biz AK Parti ailesi olarak Salih Ekinci seçim irtibat bürosunda, AK Parti'ye ve bize karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Burada iki aile arasındaki laf dalaşından dolayı bir yanlış anlaşılma olmuştur" dedi.
# seçim, AKP

06 Mar 2024 - 09:53 - Siyaset

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