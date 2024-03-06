Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli otomobil ile böyle çarptı
Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin kavşakta otomobil ile çarpıştığı ve sürücüsünün yola savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer alıyor.
06 Mar 2024 - 12:35 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.