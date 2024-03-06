Aile dostunu öldüren sanığın aldığı ceza belli oldu
Derince ilçesinde beraber alkol aldığı aile dostunu pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, pişman olduğunu, olayın alkolün etkisiyle meydana geldiğini söylerken, mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Mersincik Mahallesi Vişne Sokak'ta inşaat halindeki binada 13 Kasım 2022'de meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine adrese giden polis ekipleri, Ahmet Zeki Eren'i (49) kanlar içinde buldu. Pompalı tüfekle 4 el ateş edilen Eren'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan cinayet büro ekipleri, şüphelinin Sercan Yılmaz (34) olduğunu belirledi. Sercan Yılmaz cinayet şüphelisi olarak, babası Nahit Yılmaz (57) ile ablasının kayınpederi Murat Demir (53) ise delilleri yok etme şüphelisi olarak gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında Sercan Yılmaz tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayın meydana geldiği ofisin Sercan Yılmaz'ın kuzenine ait olduğu, Ahmet Zeki Eren'in ise şantiyede binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptığı öğrenildi.
Müebbet hapis
Sercan Yılmaz hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", Murat Dilek ve Nahit Yılmaz hakkında ise "Suç delillerini yok etme veya gizleme" suçundan açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar tutuklu sanık Sercan Yılmaz, tutuksuz sanıklar Nahit Yılmaz, Murat Demir ve taraf avukatları katıldı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Sercan Yılmaz, pişman olduğunu, olayın alkolün etkisi ile meydana geldiğini belirtti.
Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan Sercan Yılmaz'ın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca delilleri yok etme suçundan ise Sercan'ın babası Nahit Yılmaz'ın 6 ay, Murat Demir'in ise 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
06 Mar 2024 - 18:13 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.753.478 gösterim gerçekleşti.
Elektrik tesisat ustası
Başiskele Y.Yuvacıkda alçak gerilim ve orta gerilim elektrik işleri yapılan firmamızda sahada çalıştırılmak üzere tecrübeli bay takım arkadaşı aramakt...ŞAHİNAZ KARA --KARA ELEKTRİ̇K
Ev yemeği
Sizin damak tadınıza göre ev yemekleriniz hijyen ve lezzetli olarak yapılır, evinize teslim edilir.SERAP ÖZATICI
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.