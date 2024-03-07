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Daireyi kundakladı, 2 kadın dumandan etkilendi

Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Daireyi kundakladı, 2 kadın dumandan etkilendi
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Öte yandan, kadınlardan birinin sokak ortasında sinir krizi geçirdiği görüldü.

Olay, Hürriyet Mahallesi 2066 Sokak’taki 3 katlı apartmanın zemin katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli şahıs ailesinin yaşadığı daireyi beniz dökerek ateşe verdi. O.K. kaçarken, alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Öte yandan, aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi.

Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından E.Ö. ve K.Ö., ambulansla Darca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O.K.’nin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Daireyi kundakladı, 2 kadın dumandan etkilendi

# acil, sağlık, eğitim

07 Mar 2024 - 08:32 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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