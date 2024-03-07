Daireyi kundakladı, 2 kadın dumandan etkilendi
Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kadınlardan birinin sokak ortasında sinir krizi geçirdiği görüldü.
Olay, Hürriyet Mahallesi 2066 Sokak’taki 3 katlı apartmanın zemin katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli şahıs ailesinin yaşadığı daireyi beniz dökerek ateşe verdi. O.K. kaçarken, alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Öte yandan, aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi.
Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından E.Ö. ve K.Ö., ambulansla Darca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O.K.’nin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
07 Mar 2024 - 08:32 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.