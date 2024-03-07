Uyuyakalan kadın itfaiye, sağlık ve polisi harekete geçirdi

Olay, Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi’ndeki 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli kadının kocası, defalarca çaldığı kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.K., ekiplerin de çabalarına karşılık vermedi. Bunun üzerine B.K.‘nin kocası itfaiyeden temin ettiği merdivenle 2’nci katın balkonundan daireye girdi. Uyuyakalan B.K. uyandırılırken, kocası derin bir nefes aldı.