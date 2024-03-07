Oto galeride dehşet! Kasklı 2 kişi kurşun yağdırdı
Körfez ilçesinde kasklı 2 şahıs, bir oto galeriye kurşun yağdırdı. Saldırıda oto galeri sahibi bacağından yaralandı, mermilerden biri ise anne ve 2 çocuğunun bulunduğu oturma odasının camına isabet etti.
Olay saat 11.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen motosiklet kasklı 2 şahıs, bir oto galeriye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunun bacağına isabet ettiği oto galeri sahibi Y.Z. (26) kanlar içinde yer yığıldı. Galeride çalışan S.K. isimli kişi de tabancayla ateş ederek saldırganlara karşılık verdi. Saldırganlar kaçarken, Y.Z., esnafın aracıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Facia teğet geçti
Öte yandan, silahlı çatışma esnasında ateşlenen mermilerden biri çevredeki 3 katlı apartmanın 1. katındaki daireye isabet etti. Oturma odasının camını kıran mermi, soba borusunu deldi. O esnada oturma odasında bulunan anne ve 2 çocuğu olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada caddede 14 mermi kovanı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
07 Mar 2024 - 15:35 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.