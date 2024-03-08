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Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı

Kocaeli'de yaklaşık 30 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye motosiklet çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı
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Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Ankara istikameti Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye, İ.A. idaresindeki 41 ARH 171 plakalı motosiklet çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İ.A., yayalar M.E.Ö. (17) ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# yeni, sağlık, inceleme, acil

08 Mar 2024 - 11:09 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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