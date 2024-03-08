Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
Dilovası ilçesinde park halindeki tırın altına giren otomobilde yangın çıktı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, otomobil ise hurdaya döndü.
Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 FMH 597 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan Ş.A. hakimiyetindeki 41 YH 249 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren otomobilde yangın çıktı, sürücü ise sıkıştı. Feci kazayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek otomobilde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Tır sürücüsü Ş.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
08 Mar 2024 - 11:27 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.