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Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

Dilovası ilçesinde park halindeki tırın altına giren otomobilde yangın çıktı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, otomobil ise hurdaya döndü.

İhlas Haber Ajansı
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Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
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Kaza, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 FMH 597 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan Ş.A. hakimiyetindeki 41 YH 249 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren otomobilde yangın çıktı, sürücü ise sıkıştı. Feci kazayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek otomobilde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Tır sürücüsü Ş.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

# acil, sağlık, tespit

08 Mar 2024 - 11:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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