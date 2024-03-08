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Yangında mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kartepe ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Derbent Mahallesi Gevrek Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki İmran Özçelik'in müstakil evinde yangın çıktı. Oturma odasında çıkan yangında dumanlar evi sararken, yürüme zorluğu çektiği öğrenilen yaşlı kadın ise içerde mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İmran Özçelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
# acil, sağlık, tespit, inceleme

08 Mar 2024 - 16:29 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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