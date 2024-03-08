NEDEN MAGNEZYUM SİTRAT KULLANIYORUZ
Magnezyum doğada element halinde bulunamıyor, mutlaka başka bir maddeyle bileşik halde bulunuyor, gıdalarda da takviyelerde de böyle. Vücuda girdikten sonra bileşik ayrılıyor ve magnezyum gerekli işlevlerini görüyor. Bileşiğin diğer maddesinin de yararları var. İşte değişik magnezyum formlarının farklı etkilerini bileşiğin diğer maddesi sağlıyor.
Magnezyumun sitrik asitle bileşiği magnezyum sitrat, glisin ile bileşiği magnezyum glisinat, malik asitle bileşiği magnezyum malat, asetil taurin ile bileşiği magnezyum asetil taurat adını alıyor. Sitrik asitin vücudun enerji metabolizmasında çok önemli rolü var, dolayısıyla enerjinin gerektiği kas ile ilgili işler için magnezyum sitrat öneriliyor. Glisin ise sinirlerin haberleşmesinde rol oynuyor, o nedenle sinir, beyin ilişkili durumlarda ve bağırsak ile ilgili sorunlarda magnezyum glisinat öneriliyor. Malik asitin enerji üretimindeki rolü nedeniyle fibromiyalji, kronik yorgunluk gibi durumlarda ise magnezyum malat öneriliyor. Bkz: Canlı yayın videoları
Biz 10 yılı aşkındır düzenli olarak magnezyum takviyesi kullanıyoruz. Önce magnezyum sitrat kullanmaya başladık. Sonra yurt dışından beyin bariyerini geçen tek form olduğu söylenen treonat getirerek kullanmaya başladık, sonra malat ve glisinat getirdik. Kafamız karışınca da Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin hocadan bu konuda araştırma yapmasını rica ettik.
Nazan hocamız magnezyum konusunda bir dizi araştırma yaptı. Magnezyum malat, asetil taurat, glisinat ve sitrat formlarının kan, kas ve beyin olmak üzere üç dokudaki etkilerini karşılaştırdı. Sonuçlara göre, yeterli doz yani 400 mg magnezyum bir seferde alınırsa, dört form da kanda etki gösteriyor, asetil taurat, glisinat ve sitrat formları beyin bariyerini geçiyor. Formlar arasındaki en büyük fark kasta görülüyor ve bu konuda sitrat açık ara önde.
Biz kaslarımızda etki görmek istediğimizden o zamandan beri günde 400 mg elementel magnezyum içeren magnezyum sitrat takviyesi kullanıyoruz. Ayrıca içlerinde en ucuzu da sitrat.
A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR
08 Mar 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.