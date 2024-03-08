NEDEN MAGNEZYUM SİTRAT KULLANIYORUZ

Magnezyumun sitrik asitle bileşiği magnezyum sitrat, glisin ile bileşiği magnezyum glisinat, malik asitle bileşiği magnezyum malat, asetil taurin ile bileşiği magnezyum asetil taurat adını alıyor. Sitrik asitin vücudun enerji metabolizmasında çok önemli rolü var, dolayısıyla enerjinin gerektiği kas ile ilgili işler için magnezyum sitrat öneriliyor. Glisin ise sinirlerin haberleşmesinde rol oynuyor, o nedenle sinir, beyin ilişkili durumlarda ve bağırsak ile ilgili sorunlarda magnezyum glisinat öneriliyor. Malik asitin enerji üretimindeki rolü nedeniyle fibromiyalji, kronik yorgunluk gibi durumlarda ise magnezyum malat öneriliyor. Bkz: Canlı yayın videoları

Biz 10 yılı aşkındır düzenli olarak magnezyum takviyesi kullanıyoruz. Önce magnezyum sitrat kullanmaya başladık. Sonra yurt dışından beyin bariyerini geçen tek form olduğu söylenen treonat getirerek kullanmaya başladık, sonra malat ve glisinat getirdik. Kafamız karışınca da Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin hocadan bu konuda araştırma yapmasını rica ettik.

Nazan hocamız magnezyum konusunda bir dizi araştırma yaptı. Magnezyum malat, asetil taurat, glisinat ve sitrat formlarının kan, kas ve beyin olmak üzere üç dokudaki etkilerini karşılaştırdı. Sonuçlara göre, yeterli doz yani 400 mg magnezyum bir seferde alınırsa, dört form da kanda etki gösteriyor, asetil taurat, glisinat ve sitrat formları beyin bariyerini geçiyor. Formlar arasındaki en büyük fark kasta görülüyor ve bu konuda sitrat açık ara önde.

Biz kaslarımızda etki görmek istediğimizden o zamandan beri günde 400 mg elementel magnezyum içeren magnezyum sitrat takviyesi kullanıyoruz. Ayrıca içlerinde en ucuzu da sitrat.

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR