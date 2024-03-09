24 ayrı suçtan üç yıldır aranan zanlı yakalandı
Zonguldak’ta jandarma ekipleri, 72 ayrı suç kaydı bulunan, 24 ayrı suçtan 3 yıldır aranan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektiflerince (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde; 72 ayrı suç kaydı bulunduğu ve Kırıkkale, Ankara, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Bartın, Amasya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak’ta 24 ayrı suçtan aranma kaydı ve toplam 15 yıl 10 gün hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.
Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirmiş
Yaklaşık üç yıl boyunca yakalanmamak için sürekli olarak kılık değiştirdiği tespit edilen zanlının, akraba ve yakınlarının kimlik bilgilerini kullandığı ve sık sık Bursa’nın Gemlik ilçesine gidip geldiği tespit edildi.
Zonguldak Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri Bursa’da görevlendirilerek, Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleriyle müşterek çalışmalar yürüttü.
Zanlı, Gemlik Devlet Hastanesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlar tarafından kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk gönderildi.
09 Mar 2024 - 12:36 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.