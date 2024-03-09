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KARTEPE TELEFERİK HATTI PROJESİ TAMAMLANDI!

Kartepe’de turizm açısından büyük bir adım olan Kartepe Teleferik Hattı Projesi tamamlandı. Derbent ve Kuzuyayla arasına inşa edilen teleferik hattı bugün resmi tören ile açıldı.

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KARTEPE TELEFERİK HATTI PROJESİ TAMAMLANDI!
KARTEPE TELEFERİK HATTI PROJESİ TAMAMLANDI!
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Kartepe’de turizm açısından büyük bir adım olan Kartepe Teleferik Hattı Projesi tamamlandı. Derbent ve Kuzuyayla arasına inşa edilen teleferik hattı bugün resmi tören ile açıldı. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve basın mensupları katıldı.

20 dakika ulaşım

Kartepe Teleferik Hattı, gidiş-dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda 16 direkten oluşan hattın direkleri 32 ile 45 metre uzunluğu arasında. Türkiye’nin en yüksek direklerine sahip teleferiği olma özelliğinin yanı sıra, inşası sırasında en az ağaç kesilen teleferik hattı olmasıyla da dikkat çekiyor. Derbent’ten Kuzuyayla’ya yaklaşık 20 dakikada ulaşımı sağlayan hatta 72 kabin sefer yapacak. 10 kişilik kabinlerin arasında 120 metre açıklık bulunuyor.
KARTEPE TELEFERİK HATTI PROJESİ TAMAMLANDI!

Kartepe Teleferik hattı aynı zamanda ikili güvenlik önlemine sahip. Kartepe Teleferik hattını ise Ulaşım Park A.Ş işletecek.

CUMHURBAŞKANI İLE AÇILACAK

Bugün biz bir sürüş yapacağız, ilk sürüş programı bu bir açılış değil açılışı Cumhurbaşkanımız ile yapacağız. 25 Mart günü halkın kullanımına açılacak. 25’inde başladıktan sonra da bayramın sonuna kadar (15 Nisan) herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

KARTEPE TELEFERİK HATTI PROJESİ TAMAMLANDI!

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09 Mar 2024 - 15:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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