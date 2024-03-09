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Zafer Partisi Kocaeli’de olaylı lansman! Yumruk yumruğa kavga...

Zafer Partisi Kocaeli İl Teşkilatının aday tanıtım toplantısında partililier arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. 

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri

Zafer Partisi Kocaeli İl Teşkilatının aday tanıtım toplantısı, Wellborn Luxuy Hotel'de gerçekleştirldi. Partililerin katıldığı toplantı başladığı esnada Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz’un kürsüde konuşma yaparken partililer arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce partililer yumruk yumruğa birbirine girdi. Partililerin bir bölümü ve Genel Başkan Özdağ kavgayı ayırmaya çalıştı. Özdağ'ın sesini yükseltmesi üzerine partililer ayrıldı. Partililere seslenen Özdağ "Herkes otursun yerine bir daha burada böyle şey istemiyorum! Herkes otursun yerine, herkes yerine geçsin! Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar! Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeri konuşacağım beni dinleyeceksiniz"dedi.
Zafer Partisi Kocaeli’de olaylı lansman! Yumruk yumruğa kavga...

# Zafer Partisi, aday

09 Mar 2024 - 20:34 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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