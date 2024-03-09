Zafer Partisi Kocaeli’de olaylı lansman! Yumruk yumruğa kavga...
Zafer Partisi Kocaeli İl Teşkilatının aday tanıtım toplantısında partililier arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.
Zafer Partisi Kocaeli İl Teşkilatının aday tanıtım toplantısı, Wellborn Luxuy Hotel'de gerçekleştirldi. Partililerin katıldığı toplantı başladığı esnada Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz’un kürsüde konuşma yaparken partililer arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce partililer yumruk yumruğa birbirine girdi. Partililerin bir bölümü ve Genel Başkan Özdağ kavgayı ayırmaya çalıştı. Özdağ'ın sesini yükseltmesi üzerine partililer ayrıldı. Partililere seslenen Özdağ "Herkes otursun yerine bir daha burada böyle şey istemiyorum! Herkes otursun yerine, herkes yerine geçsin! Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar! Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeri konuşacağım beni dinleyeceksiniz"dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.