Zafer Partisi Kocaeli’de olaylı lansman! Yumruk yumruğa kavga...

Zafer Partisi Kocaeli İl Teşkilatının aday tanıtım toplantısı, Wellborn Luxuy Hotel'de gerçekleştirldi. Partililerin katıldığı toplantı başladığı esnada Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz’un kürsüde konuşma yaparken partililer arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce partililer yumruk yumruğa birbirine girdi. Partililerin bir bölümü ve Genel Başkan Özdağ kavgayı ayırmaya çalıştı. Özdağ'ın sesini yükseltmesi üzerine partililer ayrıldı. Partililere seslenen Özdağ "Herkes otursun yerine bir daha burada böyle şey istemiyorum! Herkes otursun yerine, herkes yerine geçsin! Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar! Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeri konuşacağım beni dinleyeceksiniz"dedi.