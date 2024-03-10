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Çocuğun boğazına takılan cismi başarıyla çıkardı

Körfez ilçesinde bulunan bir fırında yaşanan olayda, annesi ile birlikte fırına gelen bir çocuğun hayat kurtarıcı anları, Recep İslam'ın kahramanlığıyla yazıldı.

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Olayda, fırın içinde bulunan çocuğun boğazına bir cisim kaçtı. Durumu fark eden fırın çalışanı Recep İslam, anında harekete geçerek Heimlich manevrasını uyguladı. Cesurca müdahale eden İslam, çocuğun boğazına takılan cismi başarıyla çıkardı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin de onayıyla çocuğun sağlık durumu stabil hale getirildi. Recep İslam'ın hızlı ve etkili müdahalesi, çocuğun hayatını kurtardı.

Fırın sahibi Veysel İSLAM, olay sonrasında yaptığı açıklamada, "Recep İslam'ın kahramanlığıyla gurur duyuyoruz. Onun hızlı ve doğru müdahalesi, acil durumlarda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Kahraman Recep İslam, mütevazi bir şekilde, "Sadece yardım ettim, herkes birbirine yardım etmeli" diyerek olayın büyüklüğünü küçümseyerek, toplum içinde dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı. Bu olay, Kocaeli Körfez'de bir fırında gerçekleşen sıradışı bir kahramanlık hikayesi olarak hafızalarda kalacak.
# acil, sağlık

10 Mar 2024 - 09:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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