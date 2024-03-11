Hafif ticari araç başka bir araca çarpıp devrildi: 1 yaralı
Gebze ilçesinde hafif ticari araç, duraklayan bir diğer hafif ticari araca çarpıp devrildi. Yan vaziyette duran aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, gece saatlerinde Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 06 CCA 647 plakalı hafif ticari araç sağ şeritte duraklayan K.T. hakimiyetindeki 41 AIA 931 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen 06 CCA 647 plakalı araç, yol kenarında park halindeki 17 SA 019 hafif ticari araca çarptı. Savrulan 41 AIA 931 plakalı hafif ticari araç ise park halindeki 34 HZ 0925 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan vaziyette duran hafif ticari aracın sürücüsü H.B. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, 34 HZ 0925 plakalı otomobilin sabah saatlerinde de maddi hasarlı kazaya karıştığı, bunun üzerine sürücüsü tarafından yol kenarına park edildiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın duraklayan başka bir hafif ticari araca çarpıp devrildiği görülüyor.
11 Mar 2024 - 08:39 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Yolda gitmeye hakka saygı göstermeyi ne zaman öğrenecek siniz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.