- G:

Hafif ticari araç başka bir araca çarpıp devrildi: 1 yaralı

Gebze ilçesinde hafif ticari araç, duraklayan bir diğer hafif ticari araca çarpıp devrildi. Yan vaziyette duran aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamarası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Hafif ticari araç başka bir araca çarpıp devrildi: 1 yaralı
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, gece saatlerinde Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 06 CCA 647 plakalı hafif ticari araç sağ şeritte duraklayan K.T. hakimiyetindeki 41 AIA 931 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen 06 CCA 647 plakalı araç, yol kenarında park halindeki 17 SA 019 hafif ticari araca çarptı. Savrulan 41 AIA 931 plakalı hafif ticari araç ise park halindeki 34 HZ 0925 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan vaziyette duran hafif ticari aracın sürücüsü H.B. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, 34 HZ 0925 plakalı otomobilin sabah saatlerinde de maddi hasarlı kazaya karıştığı, bunun üzerine sürücüsü tarafından yol kenarına park edildiği öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, hafif ticari aracın duraklayan başka bir hafif ticari araca çarpıp devrildiği görülüyor.
# yeni, sağlık, acil

11 Mar 2024 - 08:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Çekirge - Yolda gitmeye hakka saygı göstermeyi ne zaman öğrenecek siniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 10:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır mask
T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ORMANCILIK VE KERESTE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ORMANCILIK VE KERESTE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
Kocaeli'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç başka bir araca çarpıp devrildi: 1 yaralı mask
Hafif ticari araç başka bir araca çarpıp devrildi: 1 yaralı
Çocuğun boğazına takılan cismi başarıyla çıkardı mask
Çocuğun boğazına takılan cismi başarıyla çıkardı
Zafer Partisi Kocaeli’de olaylı lansman! Yumruk yumruğa kavga... mask
Zafer Partisi Kocaeli’de olaylı lansman! Yumruk yumruğa kavga...
KARTEPE TELEFERİK HATTI PROJESİ TAMAMLANDI! mask
KARTEPE TELEFERİK HATTI PROJESİ TAMAMLANDI!
24 ayrı suçtan üç yıldır aranan zanlı yakalandı mask
24 ayrı suçtan üç yıldır aranan zanlı yakalandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL