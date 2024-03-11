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Kocaeli'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Gebze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 43 LK 700 plakalı hafif ticari araç ile M.S.B. hakimiyetindeki 34 BU 4473 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 43 LK 700 plakalı araç bariyere çarparak durabildi. Kazada, 43 LK 700 plakalı araçtaki Ö.S. isimli yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö.S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüleri M.K. ile M.S.B., ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.
# cumhuriyet, sağlık

11 Mar 2024 - 08:42 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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