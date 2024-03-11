TEM Otoyolunda sürücülerin büyük baş hayvanlar ile imtihanı

İlginç olay, TEM Otoyolu Dilovası ilçesinde meydana geldi. Otlamaları için bırakılan 4 büyükbaş hayvan, TEM otoyolu Dilovası gişelerden girince kendilerini yolun ortasında buldu. Geri dönmeyen hayvanlar Sakarya- Ankara istikametine ilerlemeye başladı.

Trafiği bir birine kattılar

Yolun ortasında araçlara aldırış etmeden ilerleyen büyükbaş hayvanlar, sürücülerin önünde de aniden çıktı. İnekleri fark eden sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken gözlerine inanamadı. Yolun ortasında duran inekler sebebiyle bazı araçlar ilerleyemedi. Kimi sürücüler dakikalarca hayvanların çekilmesini bekledi, kimisi ise araçtan inerek hayvanları kenara almaya çalıştı.

Vatandaş kendi çözümünü kendisi buldu

Bazı sürücülerin korna çalması da fayda etmeyince iş başa düştü. Araçtan inen bir yolcu ineklere adeta çobanlık yaparak gişelere doğru kovaladı. İneklerin araç sürücüleriyle imtihanı renkli görüntüler oluştururken, izleyenlere tebessüm ettirdi.

Şaşırdığını söyleyen bir araç sürücüsü ise "Valla hiç hoş değil hangi çağda yaşıyoruz. Bunların acaba sahipleri yok mu ?" dedi.