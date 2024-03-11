- G:

Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü

Çayırova ilçesinde trafoda çıkan yangın elektrik kablolarına sirayet etti. Elektrik kabloları adeta bomba gibi patlarken, 10 sokak karanlığa gömüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Çayırova Mahallesi 5210. Sokak’taki trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın çevre sokaklardaki elektrik kablolarına sirayet etti. Alevlere teslim olan elektrik kablolarında patlamalar meydana geldi. Gökyüzünün karanlığını alev ve patlamalar aydınlattı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( SEDAŞ) ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. 10 sokak karanlığa gömülürken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

“Patlamanın akabinde elektrikler kesildi”
Çayırova Mahallesi muhtar adayı Ahmet Yılmaz, “İftar vakti trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın akabinde elektrikler kesildi. Mahallemizin eski, trafoların yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Mahallemizin altyapıyla ilgili sorunları var. Trafolar kaldırmıyor, mahallemizin bir kısmında elektrik yok” dedi.
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü

# acil, SEDAŞ, var, sağlık, Çayırova

11 Mar 2024 - 23:39 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır mask
T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ORMANCILIK VE KERESTE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ORMANCILIK VE KERESTE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü mask
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü
TEM Otoyolunda sürücülerin büyük baş hayvanlar ile imtihanı mask
TEM Otoyolunda sürücülerin büyük baş hayvanlar ile imtihanı
Kocaeli'de kaza: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI mask
Kocaeli'de kaza: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kocaeli'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç başka bir araca çarpıp devrildi: 1 yaralı mask
Hafif ticari araç başka bir araca çarpıp devrildi: 1 yaralı
Çocuğun boğazına takılan cismi başarıyla çıkardı mask
Çocuğun boğazına takılan cismi başarıyla çıkardı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL