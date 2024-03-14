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Paylaşım rekorları kırıyor, Cübbeli Ahmet’in animasyonu yapıldı

İsmailağa Cemaati’nin hocalarından, “Cübbeli” lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün sözleri animasyon yapıldı.

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İsmailağa Cemaati’nin hocalarından, “Cübbeli” lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün “Kabirden çıkan adamı azap melekleri yakalasa ve azaba götürürlerken yaka paça o adam dese ki ‘Ben Nakşibendi tarikatının Halidiye kolundanım’ dese hemen bırakırlar.” şeklindeki sözleri animasyon yapıldı.

Kaynak: Odatv.com

14 Mar 2024 - 08:37 - Gündem

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