Öğrencileri takke ve eşarpla camiye götürmek isteyen öğretmene veliler engel oldu
İzmit İlçesi’ndeki 30 Ağustos Ortaokulu’ndaki öğrencilerine takke ve eşarp giydirerek camiye götürmek isteyen öğretmene veliler engel oldu
İzmit İlçesi’ndeki 30 Ağustos Ortaokulu’ndaki öğrencilerine takke ve eşarp giydirerek camiye götürmek isteyen öğretmene veliler engel oldu. Ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin çocukları Bayındırlık Ulu Camii’ne götürmek için ne Okul Müdürü Adem Ellialtıoğlu’ndan ne de velilerden izin almadığı iddia edildi.
TEKRAR OKULA DÖNDÜLER
Ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenini ve çocukları okul kapısından çıkarırken gören veli Emrah Taştan, öğretmeni uyararak, kendilerinden ne yazılı ne de sözlü izin alınmadığını, bunun yasal olmadığını söyledi. “Benim iznim yok, çocukları götüremezsiniz” diyen veli Emrah Taştan’a, Din Bilgisi Öğretmeni, “Benim hatam” diye yanıt vererek, çocukları tekrar okula götürdü.
14 Mar 2024 - 11:40 - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
kubi - öyle anlatıyosunuzki sanki çocukları meyhaneye götürmüş goy goy başlık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.