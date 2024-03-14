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Öğrencileri takke ve eşarpla camiye götürmek isteyen öğretmene veliler engel oldu

İzmit İlçesi’ndeki 30 Ağustos Ortaokulu’ndaki öğrencilerine takke ve eşarp giydirerek camiye götürmek isteyen öğretmene veliler engel oldu

Cihat Polat
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İzmit İlçesi’ndeki 30 Ağustos Ortaokulu’ndaki öğrencilerine takke ve eşarp giydirerek camiye götürmek isteyen öğretmene veliler engel oldu. Ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin çocukları Bayındırlık Ulu Camii’ne götürmek için ne Okul Müdürü Adem Ellialtıoğlu’ndan ne de velilerden izin almadığı iddia edildi.

TEKRAR OKULA DÖNDÜLER

Ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenini ve çocukları okul kapısından çıkarırken gören veli Emrah Taştan, öğretmeni uyararak, kendilerinden ne yazılı ne de sözlü izin alınmadığını, bunun yasal olmadığını söyledi. “Benim iznim yok, çocukları götüremezsiniz” diyen veli Emrah Taştan’a, Din Bilgisi Öğretmeni, “Benim hatam” diye yanıt vererek, çocukları tekrar okula götürdü.
# oldu

14 Mar 2024 - 11:40 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(1)
01

kubi - öyle anlatıyosunuzki sanki çocukları meyhaneye götürmüş goy goy başlık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 11:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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