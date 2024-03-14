Öğrencileri takke ve eşarpla camiye götürmek isteyen öğretmene veliler engel oldu

İzmit İlçesi’ndeki 30 Ağustos Ortaokulu’ndaki öğrencilerine takke ve eşarp giydirerek camiye götürmek isteyen öğretmene veliler engel oldu. Ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin çocukları Bayındırlık Ulu Camii’ne götürmek için ne Okul Müdürü Adem Ellialtıoğlu’ndan ne de velilerden izin almadığı iddia edildi.

TEKRAR OKULA DÖNDÜLER

Ücretli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenini ve çocukları okul kapısından çıkarırken gören veli Emrah Taştan, öğretmeni uyararak, kendilerinden ne yazılı ne de sözlü izin alınmadığını, bunun yasal olmadığını söyledi. “Benim iznim yok, çocukları götüremezsiniz” diyen veli Emrah Taştan’a, Din Bilgisi Öğretmeni, “Benim hatam” diye yanıt vererek, çocukları tekrar okula götürdü.