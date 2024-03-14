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Binlerce lastik işçisi yağmurun altına müjdeli haberi bekliyor!

Brissa, Prometeon ve Pirelli ve Goodyear işletmeleri ile yapılan Görüşme sonrasında Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı açıklamayı Goodyear fabrikası önünde yapacak. Lastik işçileri yağmura rağmen halaylar ile genel başkanı bekliyor.

Aygün Baş
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Binlerce lastik işçisi yağmurun altına müjdeli haberi bekliyor!
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Brissa, Prometeon ve Pirelli ile yaklaşık 6 saate yakın süren toplantı sonrasında sendika İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmeler için Goodyear işvereni ile masaya oturdu. Goodyear ile yapılan toplantı sonrasında ise Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı açıklamayı Goodyear fabrikası önünde yapacak. Goodyear fabrikası önünde toplanan Lastik işçileri yağan yağmura rağmen genel başkanı halaylar ve meşaleler ile bekliyor.

Binlerce lastik işçisi yağmurun altına müjdeli haberi bekliyor!

14 Mar 2024 - 17:23 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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