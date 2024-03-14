Binlerce lastik işçisi yağmurun altına müjdeli haberi bekliyor!
Brissa, Prometeon ve Pirelli ve Goodyear işletmeleri ile yapılan Görüşme sonrasında Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı açıklamayı Goodyear fabrikası önünde yapacak. Lastik işçileri yağmura rağmen halaylar ile genel başkanı bekliyor.
Brissa, Prometeon ve Pirelli ile yaklaşık 6 saate yakın süren toplantı sonrasında sendika İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmeler için Goodyear işvereni ile masaya oturdu. Goodyear ile yapılan toplantı sonrasında ise Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı açıklamayı Goodyear fabrikası önünde yapacak. Goodyear fabrikası önünde toplanan Lastik işçileri yağan yağmura rağmen genel başkanı halaylar ve meşaleler ile bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.