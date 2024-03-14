Binlerce lastik işçisi yağmurun altına müjdeli haberi bekliyor!

Brissa, Prometeon ve Pirelli ile yaklaşık 6 saate yakın süren toplantı sonrasında sendika İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmeler için Goodyear işvereni ile masaya oturdu. Goodyear ile yapılan toplantı sonrasında ise Lastik-İş Genel Başkanı Aladdin Sarı açıklamayı Goodyear fabrikası önünde yapacak. Goodyear fabrikası önünde toplanan Lastik işçileri yağan yağmura rağmen genel başkanı halaylar ve meşaleler ile bekliyor.