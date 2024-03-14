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Babacan'dan TRT'ye 'bağımsız yayın' çağrısı: İktidarın propaganda makinesi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, düzenlediği basın toplantısında TRT'nin yayın politikasını eleştirdi.

Babacan'dan TRT'ye 'bağımsız yayın' çağrısı: İktidarın propaganda makinesi
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Medya ve yayıncılık alanında yaşanan adaletsizliklere dikkat çeken Babacan, TRT'deki durumun vahim olduğunu söyledi ve iktidarın propaganda makinesi haline geldiğini ifade etti. Babacan, DEVA Partisi'nin kuruluşundan bu yana TRT tarafından yapılan yayınların toplam süresinin 3-5 dakikayı geçmediğini ve bu yayınların olumsuz içeriklerle sınırlı kaldığını belirtti.

İzmir'de bir basın toplantısı düzenleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) mevcut yayın politikalarına eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Babacan, TRT'nin geçmişte olduğu gibi tarafsız ve bağımsız yayıncılık yapması gerektiğini vurguladı.

Babacan, Türkiye'de medya ve yayıncılık alanında yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek, özellikle TRT'nin siyasi partilere eşit zaman ayırmadığını ve tarafsız haber yapma ilkesinden uzaklaştığını ifade etti. DEVA Partisi'nin kuruluşundan bu yana TRT tarafından yapılan yayınların toplam süresinin 3-5 dakikayı geçmediğini ve bu yayınların olumsuz içeriklerle sınırlı kaldığını belirtti.

Türkiye'nin önemli kurumlarının bağımsızlığını yitirdiğini savunan Babacan, yargıdan Merkez Bankası'na, SPK'dan BDDK'ya kadar birçok kuruluşun tek bir kişinin talimatıyla hareket ettiğini ve bu durumun tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığını dile getirdi. Ayrıca, TRT'nin finansmanının tüm vatandaşların vergileri ve elektrik faturalarından kesilen paylarla sağlandığını, bu nedenle kurumun tüm siyasi partilere eşit mesafede durması gerektiğini ifade etti.

DEVA Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Şahin ve parti sözcüsünün, TRT'nin tarafsız yayın yapması talebiyle kurumun önüne siyah çelenk bıraktığı bilgisini de paylaşan Babacan, bu eylemin TRT'ye tarafsızlık çağrısı anlamına geldiğini söyledi.

'BİR KİŞİ TALİMAT VERİYOR VE OLUYOR'

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargıda değil, Merkez Bankası da bağımsız değil, SPK'da bağımsız değil, BDDK'da bağımsız değil, BTK'da bağımsız değil, EPTK'da bağımsız değil. Tamamı komuta. Bir kişi talimat veriyor ve oluyor. O kişi de bütün sistemi kendi şahsına ve kendi partisine bağlı hale getirdi. Ve bu başta yemin ettiği tarafsızlık ilkesine uymuyor.”
# ifade, türkiye, dikkat, medya

14 Mar 2024 - 20:20 - Siyaset

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