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7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir daire alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 5’inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla yükselerek müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, büyük, acil

15 Mar 2024 - 01:40 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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