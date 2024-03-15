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HANGİ B12 VİTAMİNİ FORMUNU KULLANIYORUZ

B12 vitamini hayvansal gıdalarda bolca bulunuyor. Biz maalesef hayvansal gıda fazla tüketmediğimizden yediklerimizden yeterli B12 vitamini alamıyoruz. Çok önemli olan bu vitaminin eksikliğini gidermek, 800-1000 pg/ml seviyesinde tutabilmek amacıyla takviye kullanıyoruz.

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B12 takviyesi olarak doktorumuzun önerisiyle yıllar önce siyanokobalamin formunda B12 ampulü yaptırdık. Daha sonra B12 vitamininin 4 formu olduğunu öğrendik:
1- Siyanokobalamin,
2- Hidroksikobalamin,
3- Metilkobalamin ve
4- Adenozilkobalamin.

Siyanokobalamin ve Hidroksikobalamin aktif formlar değilmiş ve emilimleri düşükmüş. Hatta emilimleri düşük olduğundan daha ziyade enjeksiyon formunda olduğunu öğrendik. Çoğu multivitaminlerde siyanokobalamin formu bulunuyor.

Okuduklarımızdan öğrendiklerimize göre:

“Siyanokobalaminin vücutta kullanılabilmesi için aktif forma dönüşmesi, bunun için ise parçalanması gerekiyormuş. Ancak parçalanması demek siyanür bağının çözülmesi ve siyanürün açığa çıkması demekmiş. Siyanür toksik bir madde. Vücuda giren siyanürün zararsızlaştırılması bir karaciğer enzimi ile oluyormuş. Her ne kadar takviye veya ilaçla vücuda giren siyanür miktarı çok az da olsa başka kaynaklardan da vücuda siyanür girebildiğinden, vücuttaki siyanür bu enzimin kapasitesini aşarsa o zaman zararlı hale gelebileceği söyleniyor.”

Biz bunları öğrendikten sonra aktif formlar olan Metilkobalamin ve Adenozilkobalamin arayışına girdik. O yıllarda Türkiye’de bu formlar bulunmuyordu. Takviye üreten firmalardan talepte bulunduk. Böylece önce Metilkobalamin ve daha sonra da Adenozilkobalamin formlarında B12 takviyesi üretilmesine de vesile olmuş olduk.

A.OKAN ÇAĞLAR- NURÇİN ÇAĞLAR

Kaynaklar:
(1) https://www.instagram.com/p/B31cQuhDuY4/?igsh=MW5wd3d5Z29iN3c3NA==

# sağlıklı yaşıyoruz, okan çağlar, nurçin çağlar

15 Mar 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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