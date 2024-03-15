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Motosikletli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar!

Gebze ilçesinde 4 kişi, seyir halindeyken önünü kestikleri motosikletliye tekme ve yumruklarla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, güvenlik görevlilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtularak adliye bahçesine sığındı.

İhlas Haber Ajansı
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Motosikletli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar!
Motosikletli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar!
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Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 4 şahıs, Gebze Adliyesi önünde seyir halinde olan bir motosikletin önünü kesti. Sürücüyü döverek motosikletten indiren saldırganlar, kaçmasını da engelledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı. Yere düşmesine rağmen tekme ve yumrukların hedefi olan sürücüyü, güvenlik görevlileri saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Kaçarak adliye bahçesine sığınan sürücünün yanında kadın ve kucağında bir çocuk olduğu da görüldü. Okul çıkışında saldırıya denk gelen öğrencilerin bazıları da kavgayı izlerken, bazıları ise kaçıştı.
Saldırı anı anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Motosikletli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar!
Motosikletli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar!
# çocuk, saldırı

15 Mar 2024 - 11:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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