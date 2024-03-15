- G:

Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı evire çevire dövdü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaklaşık iki ay önce eşi vefat eden kadın, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsı ilçenin ortasındaki parkta dövdü. Yaşanan olayı anlatan kadın, “Kendisini uyardım, dinlemedi. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokadını yapıştırdım” dedi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Pamukova’da yaşayan Nuran Kul (54), iki ay önce akciğer kanserinden eşini kaybetti. İddiaya göre, eşi vefat ettikten sonra Kul’u bir adam telefon ile sürekli arayarak rahatsız etmeye başladı. Uyarılarına kulak asmayan adamı parkta gören Nuran Kul, öfkesine engel olamadı. İlçe merkezinde bulunan parkın ortasında adama tokat atarak evire çevire dövdü.

O anlar kamerada
O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde adama tokat atan Kul’un, “Kocam daha yeni öldü, seni gebertirim, adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun, yaşından başından utan, acımı yaşıyorum kocam daha yeni öldü. Ben kocamı daha yeni kaybettim, bana gel para vereyim diyor sen kimsin?” ifadeleri ve çevredekilerin araya girerek kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı

“Çevredeki vatandaşlar geldi elimden aldı”
Adamın, kendisini telefonla sürekli rahatsız ettiğini söyleyen ve yaşanan olayı anlatan Nuran Kul, “Güzel bir Osmanlı tokadını yedi, çevredeki vatandaşlar geldi elimden aldı. Daha sonrasında kalktı gitti. Eşim öleli daha iki ay oldu, onun acısını unutmadım uyardığım halde yine aynısını yaptı. Telefonda sürekli rahatsız ediyordu, ben kendisine eşimi yeni kaybettiğimi söyledim ve derdim çok dedim. İki tane torunum var onlara bakıyorum, yaptığın terbiyesizlik diyerek birkaç defa uyardım, dinlemedi” dedi.

“Osmanlı kadını olduğum için Osmanlı Tokadını yapıştırdım”
Şahsı tanımadığını ve numarasını üye olduğu bir dernekten aldığını ifade eden Kul, “Aramaya devam etti ‘para vereyim, yardımcı olayım’ dedi ve ben de ‘senin paranı istemiyorum, beni rahatsız etme' dedim. Kendisine ‘tuttuğum yerde seni döverim’ diye de söyledim bana bir şey yapamazsın dedi. Parka geldiğinde yanına gittim, telefonda söylediklerini şimdi de söyle deyince hiçbir şey diyemedi. Osmanlı kadını olduğum için Osmanlı tokadını yapıştırdım ona. Sonra tuttum yere attım, yerde de biraz hırpaladım daha sonrasında çevredeki erkekler geldi elimden aldılar onu. Giderken arkasından bir tekme daha attım. Tanıdığım bir şahıs değil. Sokak hayvanları derneği var oraya yardımcı oluyoruz, oradan numaramız her yere gidebiliyor bizim” diye konuştu.

“Bütün kadınlara cesaret olsun, Osmanlı tokadını yapıştırsınlar”
Kul, "İki ay oldu akciğer kanserinden eşimi kaybettim, iki tane torunum var onlara bakıyorum onlarla uğraşıyorum, ama bu sapıkta benimle uğraşıyor. Hak ettiği cezayı verdim, Osmanlı tokadını yapıştırdım. Bütün kadınlara da bu cesaret olsun, korkmasınlar ve Osmanlı tokadını yapıştırsınlar” şeklinde konuştu.

# yeni, var, ifade, ilçe, oldu, Para

15 Mar 2024 - 22:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.526.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KARTEPE VE BAŞİSKELE İLÇELERİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI İLANI Resmi İlandır mask
KARTEPE VE BAŞİSKELE İLÇELERİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI İLANI
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SUADİYE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 265 KODLU YOLDA 4+350 KM VE 266 KODLU YOLDA 3+000 KM BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ İLANI Resmi İlandır mask
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SUADİYE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 265 KODLU YOLDA 4+350 KM VE 266 KODLU YOLDA 3+000 KM BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ İLANI
HANGİ B12 VİTAMİNİ FORMUNU KULLANIYORUZ mask
HANGİ B12 VİTAMİNİ FORMUNU KULLANIYORUZ
Motosikletli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar! mask
Motosikletli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar!
7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu mask
7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda asit yüklü tır alev alev yandı mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda asit yüklü tır alev alev yandı
Babacan'dan TRT'ye 'bağımsız yayın' çağrısı: İktidarın propaganda makinesi mask
Babacan'dan TRT'ye 'bağımsız yayın' çağrısı: İktidarın propaganda makinesi
Binlerce lastik işçisi yağmurun altına müjdeli haberi bekliyor! mask
Binlerce lastik işçisi yağmurun altına müjdeli haberi bekliyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL